Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Brutálně napadli kolemjdoucího muže

CHEBSKO – Osmi mužů nyní hrozí až tříleté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmi mužů ve věku 24 až 51 let, které obvinili ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví.



Osm obviněných mužů mělo v neděli 13. června letošního roku, kolem 2. hodiny v noci, brutálně fyzicky napadnout v Aši procházejícího pětatřicetiletého muže. Nejdříve ho měla začít skupinka napadat údery do horní části těla, a když pětatřicetiletý muž upadl na zem, tak měli pokračovat ve svém útoku. Ležícího pětatřicetiletého muže měla skupinka několikrát udeřit do oblasti hlavy a kromě toho ho měli do oblasti hlavy i několikrát kopnout. Po chvíli měli muži svého agresivního jednání zanechat a z místa odejít.



Mezitím měla devětadvacetiletá žena, která pětatřicetiletého muže doprovázela, přivolat policejní hlídku.



Agresivním chováním byla pětatřicetiletému muži způsobena zranění, která si vyžádala třítýdenní hospitalizaci v nemocnici s následným vystavením pracovní neschopnosti do poloviny července.



Osmi obviněným mužům hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

8. 12. 2021

