Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Brutal Assault po šestadvacáté

KRAJ – I letos dohlédneme na veřejný pořádek a dopravu

Šestadvacátý ročník festivalu Brutal Assault se koná v Jaroměři, a to od 9. do 12. srpna 2023. Warm up party začne už v úterý 8. srpna.

Pro policisty to bude i letos znamenat zvýšený dohled nejen nad veřejným pořádkem, ale samozřejmě se budeme věnovat také zajištění bezpečnosti a plynulosti na silnicích v okolí místa konání festivalu s důrazem na všechny přístupové cesty. Policisté budou monitorovat zejména příjezdové a odjezdové trasy k areálu.

Vzhledem k předpokládanému navýšení dopravy zde bude nutné dbát zvýšené opatrnosti zejména v době snížené viditelnosti a v nočních hodinách. Dopravní policisté se rovněž zaměří na případné požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel i cyklistů. Náhodně projíždějící motoristé budou muset počítat s menším zdržením.

V průběhu konání celého festivalu se zaměříme také na šíření preventivních informací pro návštěvníky s cílem ochránit svůj majetek. Ve spolupráci s BESIPem budeme pokračovat v osvětě bezpečnosti chodců, obdobně, jako minulý rok.

S ohledem na každoročně početnou skupinu návštěvníků z jiných států disponujeme preventivními informacemi v tištěné podobě v několika jazykových mutacích tak, aby byly informace pro všechny srozumitelné a jasné. Najdou v nich varování před krádežemi, ale také například čísla na tísňové linky.

Veškeré podstatné informace pro návštěvníky jsou uvedeny na webových stránkách festivalu, kde je i v přehledné podobě znázorněná mapa s příjezdovými komunikacemi a řešením celkové dopravní situace, přičemž podstatné informace jsou uvedeny v sekci Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu.

Zvýšenou pozornost věnujte v neposlední řadě stále nákupu vstupenek, v uplynulých dnech jsme zaznamenali nabídku vstupenek prostřednictvím sociálních sítí, kdy kupující odeslal prodávajícímu požadované peníze na účet, ten však přestal s kupujícím komunikovat. A vstupenky poškozený dosud neobdržel.

Situaci v Jaroměři, konkrétněji v Josefově, budeme před zahájením festivalu, při jeho konání a po skončení neustále monitorovat. Spolupracovat budeme s organizátory festivalu, s bezpečnostní agenturou, s jaroměřskou městskou policií a samozřejmě s dalšími složkami IZS.

V případě potřeby se mohou lidé obracet na linku 158, na nejbližší policejní hlídku či služebnu v Jaroměři.

mjr. Magdaléna Vlčková

8.8.2023

vytisknout e-mailem