Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Břeclavská nemocnice v obležení policistů

BŘECLAV: Policisté a občanští zaměstnanci zavítali na Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Břeclav, aby zde darovali svou krev, která pomáhá lékařům při záchraně lidských životů.

Policisté a občanští zaměstnanci dnes navštívili Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Břeclav, aby zde darovali svou krev, která pomáhá lékařům při záchraně lidských životů, a to ať už v rámci výkonu plánovaných operací či při akutních úrazových stavech. Jsme si plně vědomi toho, že dát člověku naději na záchranu života je to nejcennější, co může člověk člověku dát. Stalo se již tradicí, že se policisté a občanští zaměstnanci z Břeclavska vydávají dvakrát ročně darovat společně krev na Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Břeclav. Tentokrát se dostavilo k odběru krve a plazmy třicet jedna kolegyň a kolegů, z toho dvacet devět darovalo plnou krev a dva plazmu. Policisté a občanští zaměstnanci darují svou krev nejen v průběhu hromadných akcí, ale i individuálně v průběhu celého roku a jsou vždy připraveni reagovat na telefonickou výzvu z hematologicko-transfuzního oddělení, aby se dostavili k mimořádnému odběru v případě akutního nedostatku krve.

Transfuzní stanice napříč celou naší zemí se potýkají s akutním nedostatkem krve, proto bychom rádi závěrem poděkovali všem dárcům krve a plazmy, nejen z řad policistů a občanských zaměstnanců, ale i z řad široké veřejnosti, kteří nezištně darují tu nejcennější tekutinou, kterou je krev. Poděkování také patří všem zaměstnancům transfuzních stanic za jejich obětavý a vstřícný přístup k dárcům i samotným pacientům.



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 2. prosince 2022

