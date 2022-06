Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Branný den s policií v areálu ZŠ Lány

KLADENSKO – Žáci s velkým nadšením a pozorností sledovali policejní ukázky.

Policisté z územního odboru Kladno zastoupeni oddělením tisku a prevence, skupinou služební kynologie a velitele pořádkové jednotky Kladno společně navštívili žáky ve venkovním prostoru areálu Základní školy Lány na „Branném dni“, který byl uspořádán pro děti 5. ročníků na závěr školního roku v pátek 24. června 2022.

Policisté pro děti připravili rozmanitý program skládající se z několika částí. Na úvod se představili zástupci skupiny kynologie se svými čtyřnohými služebními parťáky, kteří si získali ihned velkou pozornost. Policisté předvedli výcvik služebních psů. Šestiletý pes Hakim ukázal profesionální ukázku poslušnosti. Následně osmiletá fena Orma vyhledávala uschované předměty v prostoru a simulované vypátrání a zadržení pachatele v terénu a včetně dalších obranných prací.

Policistka z oddělení tisku a prevence žáky seznámila s různými nástrahami, kterých se mají vyvarovat v průběhu dlouho očekávaných prázdnin, aby se začátkem září vrátili v plné síle zpět do školních lavic. S dětmi byly zopakovány základní dopravní značky a dopravní informace k pohybu na pozemních komunikacích, jak se mají chovat jako chodci, cyklisté i spolujezdci. Dalším upozorněním bylo, aby se nedotýkali cizích zvířat, neboť by mohlo dojít k náhodnému zranění. Nebyla opomenuta ani informace týkající se koupání v bazénech a přírodních vodních plochách, aby děti nepodceňovaly svou sílu při plavání ani při různých vodních hrách. Na závěr tohoto bloku byli žáci taktéž upozorněni, jak se mají zachovat pro svoji bezpečnost při nálezu injekčních stříkaček. Samozřejmostí bylo zopakování, že nesmí nasedat do cizích vozidel nebo si brát od cizích lidí nabízené bonbóny nebo pilule.

Velmi zajímavá byla ukázka velitele pořádkové jednotky, který nejprve seznámil děti s výstrojí a výzbrojí pořádkové jednotky, která se po dobu svého působení neustále zdokonaluje. Policista sestavil z přítomných žáků policejní mužstvo a vysvětlil všem, do jakých akcí jsou nasazováni a děti si mohly formou hry vyzkoušet práci policistů například od velitele, řidiče vozu, zdravotníka a štítaře. Policista s žáky vyzkoušel několik simulovaných situací a ponechal výstroj vyzkoušet. Jednalo se o neprůstřelné vesty, protiúderové komplety, helmy s ochranným štítem, obušky s příčnou rukojetí, štíty, rukavice a ostatní věci. Děti byly velmi nadšené, že si mohly věci vyzkoušet a zahrát si na policisty při výcviku. Poslední ukázkou bylo služební vozidlo s vysílačkou a světelnou signalizací.

Na závěr policisté žákům rozdali upomínkové policejní předměty s preventivním zaměřením, jednalo se o křížovky, rozvrh hodin a záložku.

Odměnou za provedenou celou akci byla pro policisty především radost a nadšení dětí, kteří se zájmem sledovaly všechny připravené ukázky a zapojovaly se do diskuze. Přednáška policejních zástupců včetně ukázek na „Branném dni“ byla hodnocena velmi kladně.

nprap. Jana Šteinerová

27. června 2022

vytisknout e-mailem