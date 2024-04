Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Branku si otevřel autem

JIČÍNSKO – Řidič se plně nevěnoval řízení, škoda 650 tisíc korun.

Lázně Bělohrad - 10.4.2024Včera krátce po šesté hodině ranní vyjížděli jičínští dopravní policisté do Lázních Bělohrad k nehodě osobního automobilu značky Hyundai. Osmadvacetiletý řidič jedoucí ve směru na obec Horní Nová Ves se zřejmě plně nevěnoval řízení, přejel do protisměru, kde najel na chodník a prorazil zděné oplocení domu. Při tomto manévru ještě narazil do zaparkovaného automobilu Seat. Při nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 650 tisíc korun.

Přítomnost alkoholu u řidiče vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou. Za uvedené jednání byl muži uložen správní trest a to pokuta příkazem na místě ve výši 1500 korun.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

11.4.2024

