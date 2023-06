Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Bral starožitnosti a nářadí

ZLÍNSKO: Kriminalisté ho dopadli.

Kriminalisté obvinili třiatřicetiletého muže ze Vsetínska ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody, protože se celkem šestkrát vloupal do rodinných domů ve Valašských Kloboukách a okolí, odkud odcizil předměty za 178 tisíc korun, přestože byl za stejný trestný čin pravomocně odsouzen koncem loňského roku.

Ke všem vloupáním došlo v období od února do května letošního roku. V prvním případě vnikl do garáže po vytlačení sklopného okna a odcizil odtud nářadí, vzduchovky a hodinky za celkem deset tisíc korun. V dalším případě, tentokrát společně se svým sedmadvacetiletým kumpánem, vytlačili francouzské okno a z rodinného domu odcizili starožitnosti, zlato a obrazy za 110 tisíc korun. Do dalšího domu vešel pootevřenými balkonovými dveřmi a ukradl různé předměty za dvanáct tisíc korun. Do ostatních domů vnikl stejnými způsoby a bral opět starožitnosti nebo nářadí.

Jeden z majitelů domů pachatele uviděl po krádeži utíkat a vyfotil ho. Zkušený kriminalista poznal, o koho se pravděpodobně jedná, vydal se po jeho stopách a asi po dvou kilometrech našel batoh s uloupenými předměty a osobními věcmi pachatele. Muž se ke všem krádežím přiznal, některé odcizené předměty policisté vrátili jejich majitelům.

Obviněný má v rejstříku trestů 14 záznamů pro majetkovou i násilnou trestnou činnost, přičemž se na šikmou plochu vydal již jako mladistvý. Jeho kumpán je obviněný ze stejných trestných činů, v rejstříku trestů má pouze jeden záznam a ke krádeži se přiznal. Oběma v případě odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

