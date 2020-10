Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bourali pod vlivem alkoholu

KARLOVARSKÝ KRAJ – Nyní jim hrozí až tříleté vězení.

Narazil do dopravního značení

Ve druhé polovině srpna letošního roku měl třiatřicetiletý muž řídit osobní automobil značky Ford. Poblíž Chebu zřejmě nezvládl u kruhového objezdu řízení, měl vyjet mimo vozovku a narazit do velkoplošného dopravního značení, které poničil. Po příjezdu policistů se muž podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,53 promile. Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění osmadvacetiletého spolujezdce, který byl převezen do nemocnice v Chebu.

Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 200 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.





Narazil do betonového sloupu

Další dopravní nehoda, u které zřejmě hlavní roli hrál alkohol, se stala koncem září tohoto roku v pozdních odpoledních hodinách. Třiačtyřicetiletý řidič vozidla Škoda měl havarovat v Karlových Varech v ulici Chebská. Muž se zřejmě plně nevěnoval svému řízení, stočil volant vpravo a s vozidlem přejel mimo komunikaci. Zde následně přední částí vozidla narazil do betonového sloupu. Po příjezdu policejní hlídky se muž podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Ta vyšla s pozitivním výsledkem s nejvyšší naměřenou hodnotou 1,72 promile alkoholu. Dále se na výzvu policistů dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu. Další jízda mu byla zakázána.

Karlovarští dopravní policisté mu sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V případě prokázání viny hrozí podezřelému muži až tříletý trest odnětí svobody.

nprap. Jakub Kopřiva

nprap. Eva Valtová

23. 10. 2020

vytisknout e-mailem