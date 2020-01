Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Bourala pod vlivem alkoholu

KROMĚŘÍŽSKO: Nehoda dvou automobilů si vyžádala tři zraněné osoby.

Včera navečer okolo sedmé hodiny bourala v obci Rataje pětašedesátiletá žena. Ta usedla do osobního automobilu značky Škoda Octavia posilněna alkoholem. Na rovném úseku komunikace nezvládla řízení a přejela do protisměru, kde se střetla s protijedoucím vozidlem značky Fiat Dobló. Tato nehoda si vyžádala tři zraněné osoby. Třiadvacetiletou řidičku fiatu, její devětačtyřicetiletou spolujezdkyni i osmašedesátiletého spolujezdce z octavie převezli záchranáři do nemocnice v Kroměříži. Bez úhony vyvázla pouze podnapilá řidička octavie. Nadýchala 1,3 promile.

Na vozidlech vznikla škoda šedesát tisíc korun.

Nehodu i nadále řeší kroměřížští dopravní policisté.

9. ledna 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

Odkazy do noveho okna nehoda v Ratajích Detailní náhled nehoda v Ratajích Detailní náhled

vytisknout e-mailem