Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Boural pod vlivem alkoholu

Kutnohorsko – Řidič nadýchal 2,64 promile alkoholu.

K dopravní nehodě došlo ve dvě hodiny ráno 3. prosince 2020 na silnici číslo I/02 ve směru jízdy od obce Miskovice k obci Suchdol. Sedmadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda Octavia při jízdě po přímém a přehledném úseku vyjel z doposud nezjištěných příčin plynule vpravo mimo komunikaci. Následně čelní částí vozidla narazil do směrového sloupku, označníku zastávky, konstrukce dopravní značky Směrová tabule a dále do kmene vzrostlého stromu. Vlivem nárazů došlo k rotaci vozidla kolem podélné osy a k následnému pádu do pole.

Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče a ten byl převezen na ošetření do okolní nemocnice. Provedenými dechovými zkouškami kalibrovaným přístrojem Drager bylo zjištěno, po provedeném poučení, ovlivnění řidiče alkoholem. Dechová zkouška naměřila 2,64 promile alkoholu v dechu.

Na místě řidič nepředložil řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Z dosavadního průběhu šetření a lustrace v evidenci vyplývá, že není držitelem řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Případ je v šetření.

Alkohol za volant nepatří!!

Alkohol se po požití nápoje, který jej obsahuje, postupně dostává z trávicího systému do krve. Protože není v organismu ve větším množství běžně přítomen a lze jej tak pokládat za cizorodou látku – drogu –, snaží se jí tělo odbourat. Záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují rychlost, s jakou se alkohol z těla vyloučí. Vyloučení části alkoholu probíhá prostřednictvím dechu, potu a moči. Zbytek je zpracován v trávicím systému. Mezi hlavní faktory, které mají na mechanismus odbourávání alkoholu z těla vliv, patří výška, hmotnost a pohlaví, stejně jako např. rychlost s jakou alkohol přijímáme. Za hodinu se tělo může zbavit zhruba 0,1 promile. Není přitom důležité, zda člověk spí nebo sportuje. Ani černá káva nebo tučná jídla zde nemají potřebný účinek. A nějaká zázračná pilulka proti opilosti neexistuje.

Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný zbytkový alkohol a následná „kocovina „s celkovým útlumem. Výsledky výzkumů jasně ukázaly, že již hodnota kolem 0,2 promile v krvi způsobuje prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Vzrůstá tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti.

Nebezpečnou jízdou, bezohledností řidičů a nedodržováním předpisů dochází k vážným dopravním nehodám. Všichni účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že porušováním dopravních předpisů a stoupající agresivní jízdou není možno zajistit bezpečnost v silničním provozu. I přes veškerou snahu policistů prováděním dopravních akcí a zvýšeným dohledem na pozemních komunikacích není na našich silnicích úplně bezpečno, neboť především řidiči a všichni účastníci silničního provozu musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to je snížit počet dopravních nehod na našich silnicích.

Alkohol ani drogy za volant nepatří. Popíjející řidič smí opět řídit vozidlo v řádu hodin, ale po užití drog se doba prodlužuje na týdny. Proto jsou drogy za volantem nebezpečnější. Policie České republiky proto apeluje na svědomí řidičů, aby po požití alkoholu nebo drog neusedali k řízení vozidla. Ušetří tím značné problémy sobě a mnohdy i ostatním účastníkům silničního provozu.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

4. prosince 2020

