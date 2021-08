Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Boural pod vlivem alkoholu

České Budějovice - Nadýchal přes dvě a půl promile.

Škodu ve výši 25 000 korun měl na vozidle Seat způsobit sedmatřicetiletý řidič Škody, když do něj v polovině července nacouval v ulici Lidická. Přivolaní policisté u řidiče zjistili, že před jízdou požil alkohol. Muž nadýchal více jak dvě a půl promile. Do dvou týdnů by měl stanout před soudem a zpovídat se ze svého jednání. Je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

6. srpna 2021

vytisknout e-mailem