Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Boural pod vlivem alkoholu

Kutnohorsko – Alkohol za volant nepatří.

K dopravní nehodě vozidla značky Škoda Octavia došlo 31. prosince 2020 krátce po jedné hodině ráno. Devětadvacetiletý řidič řídil vozidlo Škoda Octavia v obci Vrdy ulicí Lázně ve směru od obce Vinice. Na zdejší křižovatce odbočil vlevo do vedlejší ulice, kde s vozidlem nacouval a narazil do sloupu elektrického vedení. Následně se s vozidlem rozjel a odbočil vpravo do slepé ulice, kde na jejím konci narazil do plynové přípojky, kterou urazil. Unikající plyn z přípojky zastavili přivolaní hasiči. Řidič se po řádném poučení na výzvu podrobil dechové zkoušce přístrojem Drager, kdy mu byla naměřena hodnota 1,67 promile alkohol v dechu.

Podezřelý požití alkoholu před jízdou doznal a odběr krve nepožadoval. Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění. Následující den bylo řidiči sděleno podezření pro spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

Návykovou látkou se dle §130 trestního zákoníku rozumí „alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“

Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný zbytkový alkohol a následná „kocovina“ s celkovým útlumem. To má za následek prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Vzrůstá u řidičů tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti.

Řízení pod vlivem návykové látky je zcela nepřijatelné. Touto nebezpečnou a bezohlednou jízdou poté dochází k vážným dopravním nehodám. Řidiči tak ohrožují nejen sebe, ale také ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to dodržovat dopravní předpisy, tím zajistit bezpečnost silničního provozu a snížit počet dopravních nehod na našich silnicích.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

7. ledna 2021

