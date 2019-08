Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Boural, i když osm let nesmí řídit

ZNOJEMSKO: Mladík nadýchal přes tři promile alkoholu a před jízdou užil i další drogy.

Test na užití drog pozitivní na marihuanu i pervitin a dechová zkouška na alkohol s hodnotou 3,38 promile. To je výsledek návykových látek v těle dvacetiletého muže, který v sobotu v osmnáct hodin boural v části Znojma Přímětice. Měl tam s osobním autem VW Golf narazit do zaparkovaného vozidla a potom i do sloupu veřejného osvětlení. Způsobená hmotná škoda je asi padesát tisíc korun. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vyšla však najevo řada závažných skutečností. Jedná se o mladíka, jenž je nyní důvodně podezřelý z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a také maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Okresní soud ve Znojmě mu totiž řízení motorových vozidel letos v únoru zakázal na osm let. Přesná příčina a míra zavinění je předmětem dalšího šetření. Jeho protiprávním jednáním se budeme dále zabývat.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 26. srpna 2019

Odkazy do noveho okna Znojmo, ulice Větrná Detailní náhled

vytisknout e-mailem