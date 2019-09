Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Boural a nadýchal přes tři promile

VSETÍNSKO: Během soboty a neděle přistihli policisté v okrese Vsetín 11 řidičů pod vlivem alkoholu.

Během soboty a neděle zjistili policisté v okrese Vsetín více jak deset řidičů motorových vozidel ovlivněných alkoholem. Nejvíce naměřili viníku dopravní nehody a to přes tři promile.

Celkem jedenáct řidičů pod vlivem alkoholu zjistili policisté v okrese Vsetín uplynulou sobotu a neděli. V sedmi případech řidiči nadýchali do jednoho promile. V sobotu policisté přistihli v Horní Lidči řidičku, která nadýchala 1,99 promile. V neděli opět v Horní Lidči řidič nadýchal 1, 73 promile a v Rožnově pod Radhoštěm také řidič měl výsledek dechové zkoušky 1,53 promile.

Rekordmanem se ale stal v sobotu po osmé večer dvacetiletý řidič ve Valašském Meziříčí. Ten jel s dalšími třemi mladými lidmi Škodou Felicií Valašským Meziříčím okrajovou částí se zástavbou rodinných domů. Narazil do zaparkovaného osobního auta tovární značky Peugeot a dále do kovového zábradlí a oplocení domu. Vlivem posunu Peugeotu po střetu narazilo toto auto do dalšího a to tovární značky Mazda.

Při nehodě utrpěl řidič z Valašského Meziříčí lehké zranění. Lehké zranění utrpěla jeho spolujezdkyně. Nikdo jiný zraněn nebyl. Policisté sčítali i škody. Na Felicii to bylo dvacet tisíc korun. Na Peugeotu škoda vyšplhala na dvě stě padesát tisíc korun. Mazda byla poničena za šedesát tisíc. Oprava zábradlí a plotu bude stát deset tisíc korun.

Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku ke zjištění ovlivnění alkoholem. Přístroj ukázal na hodnotu 3,01 promile. Řidiči policisté zadrželi řidičský průkaz a zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento trestný čin lze podle trestního zákoníku uložit až tři roky vězení.

16. září 2019, por. Bc. Vladislav Malcharczik

