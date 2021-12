Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Boršovští policisté objasnili vloupání do rekreační chaty

České Budějovice - Nejdříve v ní jen přespával, nakonec si pár věcí odnesl.

Policistům z obvodního oddělení Boršov nad Vltavou se podařilo v těchto dnech objasnit případ z konce listopadu, kdy neznámý pachatel v katastru obce Dubné navštívil jednu rekreační chatu. Vytlačil okno do obývací místnosti, které tím poškodil a následně vnikl dovnitř, kde nic neodcizil, ale přespával v ní. O několik dní později vzal kámen a rozbil skleněnou výplň okna této chaty. Potom si odtud odnesl několik dek a strunovou sekačku. Celková škoda, kterou krádeží a poškozením napáchal, dosáhla výše bezmála 3 000 korun. Policisté zjistili, že skutek má na svědomí muž (34 let) z Českobudějovicka. Je podezřelý ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, pachatel by měl do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

12. prosince 2021

