Borci ze zásahovky bojovali v Brně

Jihočeská zásahovka přivezla bronz ze závodů s mezinárodní účastí.

Od pondělí do čtvrtka proběhlo v Jihomoravském kraji Mistrovství ČR zásahových jednotek s mezinárodní účastí. Mistrovství se zúčastnilo celkem dvanáct pětičlenných týmů. Náš kraj vyslal do boje o medaile dva týmy. Do Čech přijeli poměřit své síly s kolegy i dva zahraniční týmy, jeden z Holandska a jeden ze Slovenska.

Na závody tohoto typu se policisté připravují v rámci běžného výkonu služby a letos opět dokázali, že ve svém oboru patří ke špičce.

Na specialisty čekaly dva náročné dny, ve kterých absolvovaly šest disciplín, v každém dni tři. Tradičně korespondovaly vyloženě s dovednostmi, které musí policisté na těchto speciálních útvarech ovládat na výbornou. Jednalo se o dovednosti střelecké, taktické, práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Nechyběla jízda zručnosti a také testy fyzické zdatnosti s prvky crossfitu.

Hned první den začaly závody pro týmy ze zásahovek na hrázi Vírské přehrady, kde na ně čekala disciplína, při které pracovaly ve výškách a nad volnou hloubkou. Musely vylézt po lanech na hráz, následně slanit dolů, kde na ně na nosítkách čekala připravená figurína, kterou transportovaly zpět nahoru, kde disciplína končila. Nejrychlejší splnění disciplíny rovnal se nejlepší výkon.

Následně se policisté přesunuli na střelnici, kde museli jednotlivci prokázat precizní střelecké dovednosti.

Den pak zakončili disciplínou spočívající ve spolupráci všech členů týmu, při které hrál důležitou roli i odstřelovač. Ten dostal den předem fotografii pachatele, kterého měl v dané situaci nalézt mezi dvanácti podobiznami na papírových terčích a zneškodnit ho. Další zajímavostí bylo zneškodnění nástražného výbušného systému přestřelením drátu k rozbušce.

Druhý den pak závodníci absolvovali jízdu zručnosti na polygonu, kde mimo jiné měli za úkol střílet na jedoucí vozidlo, které na sobě mělo dva terče. Dále na policisty čekala disciplína, kde hrála roli fyzická zdatnost, tato část zahrnovala prvky crossfitu, běhu, plavání a jízdy na raftu. Na samotný závěr čekala policisty takticko-střelecká disciplína, při které museli použít noční vidění. Za naprosté tmy pak bylo jejich úkolem zneškodnit pachatele, které si předtím mohli na fotografii během minuty prohlédnout.

Oba týmy policistů z našeho kraje prokázaly, že ve svém oboru patří k těm nejlepším. Všem zúčastněným patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci.

ZJ KŘP Plzeňského kraje ZJ KŘP Ústeckého kraje ZJ KŘP Jihočeského kraje

23. září 2022

