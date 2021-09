Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Borci nejen ze Zásahových jednotek z celé republiky změřili své síly na Lipně

Jihočeský kraj – První místo již počtvrté obhájili policisté ze Zásahové jednotky z Hradce Králové.

Uplynulou sobotu se v Přední Výtoni konal tradiční Extrémní závod Zásahových jednotek Šumaman 2021, při kterém změřily své síly týmy nejen policistů, specialistů z celé republiky. Letošní ročník byl již čtyřiadvacátý. Celkem osmnáct pětičlenných týmů se utkalo o pohár a krásné věcné ceny a dle slov závodníků si někteří sáhli opravdu na dno svých sil. Extrémní je pro tento závod naprosto vystihující slovo. První tým odstartoval krátce před sedmou hodinou ráno a poslední po poledni. Závodníky čekaly desítky kilometrů v sedle jízdního kola, další desítky běhu v kopcovitém terénu, jízda na raftu, a to vše protkané devíti náročnými disciplínami, ve kterých se závodníci pohybovali ve výškách a nad volnou hloubkou a zdolávali různě náročné disciplíny. Chybět nemohla ani střelba a na závěr podívaná pro diváky, kteří se v hojném počtu přijeli do Výtoně na závod podívat a fandit. Diváci měli možnost přímo u penzionu Vyhlídka shlédnout disciplínu, kterou organizátoři nazvali „Jeřáb.“ Ten tam fakticky byl. Z něj visela lana, po kterých do výšky třinácti metrů museli soutěžící jako „lahůdku“ na závěr vyšplhat, což samozřejmě mnozí za mohutného potlesku a křiku fanoušků splnili.

Jako každý rok byl pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program. Do Přední Výtoně přijeli policejní kynologové, jízdní policie na koních a přiletěl vrtulník Policie České republiky. Pro děti byl připraven doprovodný dětský závod Šumaman a veřejnost si mohla prohlédnout policejní techniku. Ukázku své práce měli připravenou i policisté ze Zásahové jednotky jihočeského policejního ředitelství.

Na pomyslnou bednu vítězů se již počtvrté postavil tým policistů ze Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Hradce Králové. Ti podali neskutečný výkon, když se jeden z členů v úvodu závodu zranil a tým si doběhl pro vítězství ve čtyřech. Druhé místo obsadili policisté z pražského Útvaru rychlého nasazení a bronzem se mohou pyšnit jihočeští policisté, kteří startovali pod názvem „Dobrá parta." Ten byl složen z kolegů z jihočeské zásahovky i kolegy z URNY. Někteří závod již v minulosti absolvovali, pro jiné to bylo poprvé, na které dle jejich slov dlouho nezapomenou a rádi se vrátí.

Závodníky přijel podpořit i pan policejní prezident Jan Švejdar, který do Přední Výtoně zavítal již poněkolikáté.

Organizátorům a všem, kteří se na realizaci závodu podílí, patří velké poděkování. Nelze nezmínit nprap. Ladislava Kubouška z jihočeské zásahové jednotky, který závod organizuje od samého počátku a je pro něj srdeční záležitostí. Poděkování patří také všem sponzorům.

Všichni, kteří se závodu zúčastnili, jsou neskuteční borci a těšíme se na setkání v příštím roce.

13. září 2021

