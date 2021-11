Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Bojujeme s nelegální migrací

BŘECLAVSKO: Osobní auta převážela neuvěřitelné množství osob. /VIDEO/

Za první 4 dny tohoto týdne zajistili cizinečtí policisté 17 migrantů, většinu ve vlacích, šest jich bylo notně prokřehlých, cestovali totiž na podvozku návěsu kamionu. Dnes k nim přibylo dalších 26 osob. Dopolední kontrola podezřelého osobního automobilu VW Sharan přinesla pro hlídku cizinecké policie překvapivé zjištění. Vedle dvojice řidičů se ve vozidle, které policisté zastavili na staré cestě poblíž hraničního přechodu Lanžhot, tísnilo dalších šestnáct osob. V době, kdy policisté řešili tuto událost, projelo místem kontroly další podezřelé auto. Opět s maďarskou registrační značkou. Přivolaná posilová hlídka se vydala vůz sledovat. Řidič na pokyny policistů k zastavení nereagoval a vysokou rychlostí, která se několikrát vyhoupla i přes sto šedesát kilometrů v hodině, ujížděl přes Lanžhot až do Břeclavi. Tam se šofér v Čechově ulici dostal do pasti. Automobil musel zastavit a i se spolujezdcem se dal na útěk. Pokus to byl ale krátký. Po několika stovkách metrů je jeden z členů hlídky dostihl a zadržel. Unikající cizinci osobní automobil Chrysler Voyager po zastavení nezajistili a tento se samovolně rozjel. Druhý člen hlídky reagoval duchapřítomně. Do rozjetého vozidla, které už stačilo nabourat jeden ze zaparkovaných automobilů a nebezpečně mířilo do křižovatky, naskočil a zastavil ho. V automobilu se tísnilo deset vyděšených cizinců. Obě posádky cizinců (celkem 4 osoby), které řídily vozidla, skončily v policejní cele. S migranty budou probíhat identifikační a procesní úkony, pomáhají nám v tom i další krajská ředitelství.

mjr. Pavel Šváb, 26. listopadu 2021.

Související dokumenty Audio - Pavel Šváb - Bojujeme s nelegální migrací.mp3

Velikost souboru:3,6 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem