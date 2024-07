Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Bojovníci z koupaliště

Kriminalisté vypátrali a obvinili trojici mužů, kteří napadli muže na koupališti v Praze 6 a jeden z nich pak navíc boxoval s parkovacím automatem.

Minulý čtvrtek došlo na koupališti v Praze 6 k fyzickému napadení devětadvacetiletého návštěvníka. Trojice mužů tam začala slovně obtěžovat mladou dívku, které se následně zastal poškozený. Jelikož byli agresoři v přesile, začali na poškozeného plivat a následně i napadat. V bojových postojích mu nejprve dva útočníci uštědřili několik facek a ran pěstí a následně třetí útočník v růžových plavkách přistoupil k poškozenému a kombinací kopů a úderů pěstí do obličeje ho poslal k zemi. Ihned poté z koupaliště utekl a schoval se v nedalekém křoví. Dvojice jeho kamarádů mezitím rychle zabalila věci, nasedla do auta a snažila se vyjet z parkoviště. Jelikož ale neměli zaplacený parkovací lístek, tak se zasekli u závory a jeden z mužů tak vyběl k parkovacímu automatu. Po několika minutách marných pokusů, kdy se mu nedařilo zaplatit, se rozhodl si vyřídit účty s automatem a to opět pěstmi. V boxerském postoji do něj začal bít pěstmi, ale ani tak ho nedonutil, aby jejich auto pustil ven. Mezitím do vozidla nastoupil i útočník v růžových plavkách, který bosý a polonahý přiběhl z vedlejší ulice. Po malé chvíli se jim pak podařilo zaplatit a rychle odjeli neznámo kam. I když se napadený aktivně bránil, tak po útoku byl ošetřen v nemocnici, kde mu lékaři zjistili několik zlomenin v oblasti obličeje.

Kriminalisté z 1. oddělení Prahy I ve spolupráci s policisty místního oddělení Břevnov zajistili kamerové záznamy a začali po trojici mužů okamžitě pátrat. Vyhodnocením kamer a za využití operativně pátracích prostředků zanedlouho všechny tři muže ztotožnili a předvolali je na policejní služebnu. Tam jim sdělili obvinění ze spáchání trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví, za což můžou strávit za mřížemi až tři roky, jelikož se takového jednání dopustili opakovaně.

por. Richard Hrdina - 25. července 2024

Související dokumenty Agresoři na koupališti.mp4

Velikost souboru:54,9 MB / formát MP4

