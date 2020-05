Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Bojovníci tělem i duší

KRAJ- Drogoví dealeři, zloději aut nebo násilníci. Nikdo z nich si nemůže před nimi připadat v bezpečí.

I když je to nebezpečné, každé ráno vstanou a jdou do toho naplno, protože chtějí pomáhat a chránit! Muži i ženy, kteří se rozhodli, že budou bojovat proti bezpráví.

Drogoví dealeři obchodující na ulicích a ohrožující životy našich dětí i nás všech. Nebezpeční piráti silnic, často posíleni zakázaným životabudičem, brázdící ve vysoké rychlosti v kradených autech silnice, které zaměňují za závodní dráhy. A v neposlední řadě násilníci, kteří si pletou své nejbližší s boxovacími pytli. S těmi všemi přijdou den co den do styku a nebojí se jim ukázat, že tohle nebudou přehlížet a rozhodně to nebudou tolerovat. Na Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje pracují ti, kteří se nebojí jít do akce, umí se rychle a správně rozhodovat. Každý den jsou vystavováni nebezpečí, aby zajistili pořádek na našich ulicích.

Chceš taky pomáhat? Postavit se na správnou stranu? Tak neváhej a přidej se k nám! Možností je mnoho, nabíráme na jednotlivá obvodní oddělení, odbor služby dopravní policie, odbor cizinecké policie, pohotovostní a eskortní oddělení, a další, stačí si jen vybrat. Najdeš tu nejen skvělé kolegy, ale i výborné kamarády na celý život. Tak zkus, jestli na tuhle práci máš!

por. Mgr. Lucie Konečná

27.5.2020, 15:00 hod

