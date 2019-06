Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Boj o světový titul IBO – z unifomy do boxerských rukavic

KRAJ - 120 duelů v boxu, 30 soubojů v thaiboxu, 10 v MMA a nyní boj o světový titul IBO

Neporažená česká jednička křížové váhy a zároveň náš kolega Vasil Ducár, patří aktuálně mezi nejúspěšnější české boxery. Člen zásahové jednotky, reprezentující Krajské ředitelství po celém světě se stal hvězdou XFN a naposledy zazářil loni v září, kdy v posledních 7 vteřinách 10 kola knokautoval soupeře a získal pás šampiona WBF. „Jsme pyšní, že máme v našich řadách takové sportovce a není zdaleka jediným, podporujeme je, jak to jen jde a samozřejmě fandíme“, uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka, MBA. Teď přišla pro Ducára největší výzva jeho dosavadní boxerské kariéry, zápas, ve kterém neměl co ztratit, mohl jen získat.

V sobotu 8.6.2019 bojoval náš devětadvacetiletý kolega v Jihoafrické republice s tamním favoritem Kevinem Lerenou o prestižní světový titul IBO v křížové váze. Držitel titulu favorizovaný Lerena měl na svém kontě 22 výher a jednu porážku, Ducár 7 vítězství a jednu remízu. Že nebude lehké v takovém zápase zvítězit bylo jasné od úplného začátku, o tento významný šampionský pás, v minulosti bojovali například Lukáš Konečný nebo Rudolf Kraj. A i když nastupoval v roli outsidera nic si z toho nedělal a rozhodl se si to pořádně užít. „Mně tahle pozice dokonce vyhovuje. Prakticky vždycky jsem jel do zahraničí, tak to bylo takzvaně na porážku, ale zatím jsem nakonec pokaždé vyhrál. Navíc jsem díky tomu pod menším tlakem.“

Jak řekl tak učinil, skvělý zápas táhl až do posledního kola a jak je jeho dobrým zvykem nevzdal to. Bohužel toužené výhry nakonec nedosáhl a prohrál na body.

Věříme, že další úspěchy na našeho kolegu ještě čekají.

Mgr. Lucie Konečná

10.6.2019; 08:30 hod.

