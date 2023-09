Bohumil Modrý - český hokejový brankář a politický vězeň.

Člen Síně slávy českého hokeje se narodil před 107 lety dne 24. září.

Bohumil Modrý, jedna z nejvýraznějších obětí komunistického režimu v oblasti sportu, je dodnes považován za jednoho z našich nejlepších hokejových brankářů. Chytal za nejlepší hokejový klub třicátých a čtyřicátých let LTC Praha. Dvakrát získal titul mistra světa (v letech 1947 a 1949) a ze Zimních olympijských her v Chamonix 1948 si přivezl stříbrnou medaili. Svými výkony zaujal i pozorovatele z NHL.

Vedení KSČ nejprve slíbilo udělit mu povolení k výjezdu. Potom si ale vše rozmyslelo. Hrozilo údajné nebezpečí, že by Bohumil Modrý „svými výkony v Severní Americe mohl ohrozit bezpečnost republiky“. Zklamaný Modrý se rozhodl ukončit svoji bohatou reprezentační kariéru. Stalo se to před dalším turnajem hokejového mistrovství světa, který se měl konat v roce 1950 v Londýně. Ani to mu ale nepomohlo, aby nezůstal v trvalém hledáčku StB.

Z rozhodnutí vedení všemocné KSČ v březnu 1950 byl hráčům národního hokejového týmu zakázán odlet do Londýna k obhajobě titulu. Komunisté se obávali případné emigrace hokejistů. Následně došlo k zatčení 11 hokejových reprezentantů. Posledním ze zatčených byl i Bohumil Modrý. To, že se Modrý vzdal reprezentace, tudíž se ho případná emigrace po šampionátu v Londýně týkat nemohla i to, že se Modrý nezúčastnil bujarého večírku v restauraci U Herclíků, kam se přemístili zklamaní hokejisté a kde došlo k výtržnostem, které celý proces odstartovaly – to už bylo pro StB nepodstatné.

Bohumil Modrý nebyl jen vynikající sportovec. Měl inteligenci, vzdělání i politický přehled. Jako člen České strany národně sociální zůstal po komunistickém puči věren demokratickým hodnotám. V očích komunistických pohlavárů představoval „Bóža Modrý“ prototyp „buržoazního“ člověka, který se do nového režimu nehodil. Proto se rozhodli z něj udělat hlavu celého spiknutí.

Místo do severoamerické NHL ho komunisté poslali do uranovým dolů. Ve zcela zinscenovaném a utajeném soudním procesu byl Bohumil Modrý odsouzen za špionáž a velezradu k 15 letům tvrdého žaláře bez jakýchkoliv relevantních důkazů. Na základě prezidentské amnestie byl po 5 letech propuštěn. Žádné omluvy či satisfakce se ale nikdy nedočkal. V roce 1963, ve věku pouhých 46 let, podlehl dlouhé nemoci, způsobené radioaktivním zářením, kterému byl vystaven v době výkonu trestu v uranových dolech.

Po 18 letech od odsouzení hokejových mistrů světa dne 30. července 1968 ve věci znovu rozhodl Nejvyšší soud v Praze. Zrušil všechna předešlá soudní rozhodnutí. Konstatoval, že tehdejší soudy nepostupovaly správně a že pro odsouzení hokejistů z příslušných zločinů neměly k dispozici žádné důkazy. Hlavní postava celého procesu, Ing. Bohumil Modrý se bohužel revize nesmyslného rozsudku nedočkal. Jeho nespravedlivý životní osud zůstane navždy mementem zrůdnosti komunistického režimu.

Ing. Bc. Josef Mareš

6. 9. 2023

vytisknout e-mailem