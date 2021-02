Bilaterální aktivity realizované prostřednictvím projektu PDP 1

21. 9. 2021

V rámci projektu PDP 1 jsou plánována společná cvičení Útvaru rychlého nasazení Policie ČR s jejich norským partnerem DELTA – Norská policejní jednotka rychlého nasazení („Beredskapstroppen”, která je zkráceně nazývána “Delta”).

Plánované bilaterální aktivity jsou zaměřeny na společná cvičení a výměnu zkušeností na území obou států.

Mezinárodní součinnostní cvičení na téma osvobození rukojmích a řešení krizových situací:

1 x cvičení v České republice za účasti příslušníků DELTA pětidenní trénink v ČR za účasti pěti příslušníků DELTA

1 x cvičení v Norsku za účasti příslušníků ÚRN společné cvičení v hlavním městě Norska, v Oslu, kam bude vysláno pět policistů z ÚRN



Během těchto cvičení projdou policisté různými modelovými situacemi, budou prověřovány taktické postupy při držení rukojmích v různých scénách a mnoho dalších aktivit.

Mezinárodní kurz CBRN ochrany zaměřený na činnost policistů v kontaminovaném prostředí:

V rámci této druhé bilaterální aktivity se v České republice uskuteční dva třídenní kurzy s praktickým cvičením CBRN (chemická, biologická, radiologická a jaderná ochrana), a to za účasti příslušníků ÚRN a DELTA. Kurz bude zaměřen na nové metody a jejich praktické využití. Přínosem těchto aktivit pro policejní orgány obou států je výuka nových progresivních metod a sdílení zkušeností prostřednictvím společných cvičení v simulovaných reálných situacích. Společná cvičení zvláštních policejních jednotek, která doplňují školící programy, posilují výměnu informací mezi policejními silami obou států.

Mezi zástupci Norského policejního ředitelství a Policejního prezidia České republiky byla spolupráce již potvrzena.

Útvar rychlého nasazení (zkracováno jako ÚRN či URNA) je specifickou součástí Policie České republiky a je určen zejména pro boj proti terorismu. Jedná se o jeden ze servisních útvarů s celostátní působností. Provádí zákroky proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadržení, plní úkoly policie na základě rozhodnutí ministra vnitra na území jiného státu, spolupracuje při plnění svých úkolů s resortními a mimorezortními subjekty a protiteroristickými jednotkami bezpečnostních sborů jiných států, zajišťuje rozvoj a aplikaci taktických postupů zákroku, k čemuž využívá informací a poznatků získaných zejména z mezinárodní spolupráce, poskytuje na úseku této činnosti odbornou a metodickou pomoc útvarům policie, je odborným garantem na úseku vyjednávání a používání výbušnin při zákroku a výcviku.



„Beredskapstroppen“ - DELTA (norská policejní jednotka) s volací značkou „Delta“, je policejní taktická jednotka norské policie. Její členové jsou vyškoleni k provádění nebezpečných zásahů, jako jsou vysoce riziková zatýkání a řešení situací s rukojmími. Organizačně je součástí policejního obvodu Oslo, její působnost je ale celorepubliková a zahrnuje i ropná zařízení v Severním moři.

Jednotka zasahovala při několika incidentech, včetně případu rukojmích na letišti Torp Sandefjord dne 29. září 1994, loupeže v NOKAS a útoků v Norsku v roce 2011. Členové jednotky jsou vybaveni širší škálou zbraní než běžné policejní síly, včetně pistolí SIG Sauer P226 a pušek Diemaco C8. Členové tráví polovinu svého času výcvikem a přípravou na operace, ve zbývajícím čase plní běžné úkoly v oblasti vymáhání práva v Oslu.

Operace - Podle webových stránek jednotky Delta provádějí její členové každý den v průměru jednu ozbrojenou operaci. Například v roce 2004 provedli 422 ozbrojených operací, přičemž ze svých zbraní vystřelili pouze dvakrát. Jednou z nejdramatičtějších akcí Delta byl případ rukojmích v Torp, kde byl starší pár a dva policisté zajati jako rukojmí dvěma zločinci. Na konci dvoudenního dramatu Delta provedla záchrannou akci, kdy osvobodila všechny rukojmí, zabila jednoho zločince a druhého zatkla. V souvislosti s loupeží v NOKAS zatkla Delta mnoho podezřelých. Od října 2006 zaměřila Delta své operace proti kriminalitě gangů v hlavním městě Oslo, zatkla mnoho zločinců a zabavila mnoho zbraní používaných gangy.

Útoky Oslo/Utoya 2011 - Delta jako první zasahovala na ostrově Utoya a následně zadržela Anderse Behringa Breivika, pachatele útoků v Oslu a Utoya spáchaných dne 22. července 2011.

Nasazení ve speciálním týmu Six - Členové jednotky byli mnohokrát nasazeni v mezinárodní policejní jednotce - speciálním týmu Six. Tým Six působil zejména v Kosovu. Jedním z nejdůležitějších úkolů jednotky bylo zatknout válečné zločince. Podle jednoho z členů Delta během záchranné akce letěly nad jejich hlavami granáty a kulky, zatímco tým Six zachránil 50-60 osob před rozzuřenými Albánci. V tomto případě se jednalo o záchranu personálu OSN uvězněného v budově. Během této akce a v období leden – červenec 2004 velel týmu Six člen Delty. Beredskapstroppen má v týmu Six své členy od jeho založení.

Další informace - Členové jednotky mají na svých helmách speciální typ hledí, které odolá 9mm kulkám. Stejné helmy údajně používá také Francouzská národní četnická intervenční skupina. Jednotka má dále k dispozici plynovou masku s uzavřeným systémem (rebreather) a moderní vybavení k určení typu chemikálie, které jsou policisté vystaveni. Jejich uniformy se trochu liší od těch, které běžně nosí muži a ženy norské policie; místo běžných černých kalhot a modrých košil nosí černé kombinézy.

Zveřejněno 21.9. 2021

pplk. Mgr. Ivana Ježková, publicistka projektu

