Vyhodnocení kriminality a dopravní nehodovosti za loňský rok

Vyhodnocení po linii služby kriminální policie a vyšetřování

Na území Ústeckého kraje evidujeme v roce 2020 pokles kriminality o 2 227 skutků ve srovnání s rokem předchozím, v procentuálním vyjádření to znamená 13%. Na tomto poklesu se zcela jistě projevila omezující vládní opatření související s Covid-19 a do jisté míry i změna legislativy, kdy došlo ke změně hranice výše škody u některých trestných činů na 10 000,- Kč.

Pokles byl zaznamenán ve všech sledovaných kategoriích: Majetková kriminalita s nápadem 6 411 trestných činů oproti předcházejícímu období poklesla o 806 skutků. Došlo k výraznému poklesu nápadu krádeží prostých o 427 skutků a k nepatrnému snížení počtu krádeží vloupáním o 36 skutků. Naopak statisticky významnější nárůst jsme zaznamenali u krádeží jízdních kol o 23,5 %, krádeží vloupáním do restaurací a hostinců o 18 %. V kategorii násilných trestných činů jsme evidovali 1 350 trestných činů, tedy o 117 skutků méně než v roce předchozím. Meziročně nejvíce ubylo loupeží o 53 skutků a o 33 případů nebezpečného vyhrožování. V roce 2020 bylo v Ústeckém kraji spácháno 14 vražd, které byly všechny objasněné. Po linii mravnostní kriminality bylo registrováno 289 skutků, o 3 více než v loňském roce. Jedná se však o velmi závažnou trestnou činnost s dalekosáhlými následky, zejména jsou-li oběťmi děti. Specialisté na kybernetickou kriminalitu řešili nejčastěji podvodné inzeráty prodeje zboží od soukromých inzerentů v prostředí internetu či podvodné e-shopy. Hospodářská kriminalita v roce 2020 zaznamenala pokles nápadu na 1 565 skutků, o -354 skutků méně než v roce předchozím. Lze předpokládat, že i zde je uvedené snížení nápadu do jisté míry ovlivněno ekonomickými opatřeními v rámci epidemie, kdy došlo k částečnému útlumu ekonomiky a k omezení činnosti případně změně organizace práce některých úřadů (např. finanční a celní úřady, Česká obchodní inspekce). Z hlediska struktury hospodářské trestné činnosti připadá největší podíl 25,2 % neoprávněnému opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Druhý největší podíl s hodnotou 18,7 % náleží úvěrovému podvodu a třetí největší podíl s hodnotou 13,9 % zaujímají podvody proti sociálnímu zabezpečení a nemocenskému pojištění.

Podrobnou statistiku kriminality naleznete zde.

Úspěšné ralizace našich kriminalistův v roce 2020 po lini toxi a tým savo.

Vyhodnocení po linii vnější služby

Stěžejní a z pohledu výkonu vnější služby bylo nejnáročnější činností, z důvodu vyhlášení nouzového stavu, zajištění dočasně znovuzavedené ochrany vnitřní hranice se Spolkovou republikou Německo a s tím související provádění kontrol po celé délce této vnitřní hranice. Celkem bylo v jednotlivých fázích nasazeno do opatření až 264 policistů a společně s nimi bylo do opatření nasazeno 102 vojáků Armády České republiky a 40 příslušníků Celní správy. Nad rámec plnění standardních úkolů, se museli muži a ženy zákona věnovat novým specifickým úkolům souvisejících s kontrolou dodržování všech platných protiepidemických opatření. Na zajištění veřejného pořádku se významnou měrou podílí speciální pořádková jednotka. „Jednotka již v minulosti prokázala, že je nezbytnou součástí krajského ředitelství. Policisté se osvědčili při řadě záchranných a pátracích akcích. Jednotka plní mimořádné úkoly při ochraně bezpečnosti osob a majetku, a to nejen na území Ústeckého kraje,“ doplnil náměstek ředitele pro vnější službu plk. Petr Sytař. V roce 2020 bylo na území Ústeckého kraje odhaleno při nelegální migraci celkem 534 osob, což představuje 8,0 % z celkového počtu nelegálního pobytu na území České republiky. Celková nelegální migrace je tvořena tzv. tranzitní nelegální migrací (22 osob) – státní příslušníci ze 3. zemí, kteří nelegálně vstoupí na území ČR a mají v úmyslu pokračovat do dalších zemí. Záchyty probíhají zejména na hlavních migračních trasách a nelegálním pobytem na území (512 osob) – osoby na území ČR pobývající nelegálně, např. s propadlým vízem, bez povolení k pobytu. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu odhalené nelegální migrace o 29,6 %. I nadále věnujeme pozornost domácímu násilí. Za rok 2020 bylo realizováno 136 případů vykázání. Oproti roku 2019 došlo k poklesu o 23 případů vykázání. Nejvíce případů domácího násilí s vykázáním osoby bylo v rámci Územního odboru Louny (36), naopak nejméně v Teplicích (8).

Vyhodnocení dopravní nehodovosti

V roce 2020 šetřila Policie ČR na území Ústeckého kraje celkem 10 283 silničních dopravních nehod, při kterých bylo 43 osob usmrceno, 155 osob zraněno těžce a 1586 osob bylo lehce zraněno. Hmotná škoda odhadnutá na místě nehody činí 527,68 milionů Kč. V porovnání s rokem 2019 došlo v kraji k poklesu o 1009 dopravních nehod. Došlo ale k nárůstu počtu usmrcených o 3 osoby. K poklesu došlo u těžce i lehce zraněných osob. Ve všech sledovaných příčinách dopravních nehod evidujeme pokles počtu nehod. Tento trend je nejmarkantnější u nehod zapříčiněných nesprávným způsobem jízdy (pokles o 545 nehod).

Podrobnou statistiku dopravní nehodovosti včetně grafů naleznete zde.

Policisté v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu zjistili 9709 přestupků spočívajících v porušení stanovené rychlosti jízdy, řešeno bylo mimo jiné 215 případů požití alkoholu, 136 případů užití jiné návykové látky a 377 nedání přednosti v jízdě. Proběhla řada dopravně bezpečnostních akcí zaměřených do všech oblastí silničního provozu včetně ohrožených účastníků silničního provozu - chodců a cyklistů. Dálnice D7 se stává plnohodnotnou dálnicí se všemi obvyklými průvodními jevy v podobě zátěží, intenzitami provozu a nasákavostí spádových území. To si vyžádalo vznik nového dálničního oddělení (informace o zřízení dálničního oddělení v tiskové zprávě), které je umístěno v prostorách průmyslové zóny Triangle a je vybaveno odpovídající technikou. V rámci mezinárodní spolupráce s policejními složkami SRN a za využití prostředků spolufinancovaných z fondů EU byl realizován nákup dalšího speciálního vozidla služby dopravní policie určeného pro kontrolu komerční dopravy. Tímto byl završen dlouhodobý plán k nasazení těchto speciálních jednotek na celém úseku státní hranice v Ústeckém kraji, kdy v současné době disponujeme 5 vozidly plně vybavenými ke kontrole zejména nákladních vozidel, což je nejvyšší počet dislokovaný v rámci České republiky na území jednoho kraje. Příspěvek EU k jejich pořízení byl více než 10 milionů Kč.

Personální situace

Krajskému ředitelství k 1. lednu 2021 chybí 328 policistů a na bezpečnost v Ústeckém kraji tedy dohlíží k uvedenému datu 3 141 policistů z celkových 3 469 plánovaných služebních míst. Naplněnost početních stavů policistů je tak 90,5 %. Nábor policistů nadále zůstává klíčovou prioritou krajského ředitelství. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje přijímá do služebního poměru nové uchazeče zejména na základní útvary pořádková policie, což jsou obvodní oddělení, oddělení hlídkové služby a speciální pořádková jednotka a základní útvary dopravní policie.„Uchazečům o služební poměr nabízíme nástupní plat ve výši 25.720,- Kč, po úspěšném ukončení kurzu základní odborné přípravy, tedy zhruba po roce, je služební příjem automaticky navýšen minimálně na částku 31.890,- Kč a náborový příspěvek 110.000,- Kč.“ upozorňuje ředitel krajského ředitelství plk. Jaromír Kníže. Existuje také tzv. boční vstup, který je určen pro specializované pozice např. IT odborníci, právníci, kriminalističtí znalci, a to do 7. až 8. TT. Nástupní služební příjem u 7. TT činí minimálně 37.680,- Kč. Výše náborového příspěvku u specialistů je 150.000,- Kč. Máme především zájem o ty, kteří žijí v Ústeckém kraji, a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání. Více informací v tiskové zprávě Přijmeme nové posily.

Stále zlepšujeme podmínky pro výkon služby

Během loňského roku se nám podařilo ukončit další etapu modernizace odboru kriminalistické techniky a expertiz. Za finančího přispění Ústeckého kraje byl pořízen přístroj Trasoscan pro trasologické zkoumání. „Možnost využití vysokého rozlišení, ostrost snímané stopy se všemi detaily a možnost maximální úpravy obrazu výrazně zvyšuje upotřebitelnost trasologických stop, a tím možnosti individuální identifikace při následné komparaci trasologických stop s předložených srovnávacím materiálem,“ upřesnil vedoucí odboru kriminalistické techniky a expertiz mjr. Ivo Dunovský.

V loňském roce započala realizace dvou poměrně rozsáhlých stavebních akcí: celková rekonstrukce objektu Územního odboru Chomutov, který již nesplňoval standardní bezpečnostní a hlavně sociální podmínky užívání. Obnova objektu potrvá do října letošního roku a celkové náklady jsou stanoveny na cca 90 milionů Kč. Na konci roku 2020 jsme započali s výstavbou zcela nové budovy určenou pro tzv. metodu pachové identifikace, ve které najdou zázemí naši specialisté psovodi i se svými „čtyřnohými kolegy“. Dokončení stavby je naplánováno za 10 měsíců a celkové náklady jsou stanoveny na cca 22 milionů Kč.

Obměnili jsme vozový park zejména pro útvary vnější služby. Naše flotila se rozrostla celkem o 83 vozidel Škoda Octavia combi, z toho 15 vozidel slouží policistům zařazeným v prvosledových hlídkách, 16 kusů dopravním policistům a na obvodní oddělení bylo rozděleno 52 vozidel. Čtyři Volkswageny Transporter pak usnadňují práci dopravním policistům při řešení dopravních nehod a tři Volkswageny Crafter slouží při eskortách. Více v tiskové zprávě.

V průběhu roku 2020 byl pro poříční oddělení pořízen nový hlídkový kajutový člun Quicksilver Pilothouse 90, díky finančnímu daru Ústeckého kraje, který výrazným způsobem rozšířil možnosti a komfort výkonu služby na vodní cestě Labe. Více v tiskové zprávě.

Snažíme se pomáhat, trasujeme

V roce 2020 se 28 našich kolegů a kolegyň z řad policistů a občanských zaměstnanců zapojilo do trasování v rámci systému Chytrá karanténa. Trasovat tzv. třetí hovory, hovory s rizikovými kontakty, které indikují k testům, jsme začali 14. října 2020. Od poloviny listopadu trasujeme tzv. první hovory, což jsou hovory s nakaženými, ověření klinického stavu a dohledání rizikových kontaktů. Po dobu trasování jsme zvládli 2.2197 trasovacích telefonických hovorů. Naše skupina trasovačů byla hodnocena celostátními koordinátory jako nejlepší a nejvýkonnější v rámci celé České republiky. Stále trasujeme.



mjr. Ing. Bc. Jana Slámová

KŘP Ústeckého kraje

4. 2. 2021

