Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté se zaměřili na bezpečný provoz vozidel v zimním období

KRAJ – Zimní období stále pokračuje a policisté v Libereckém kraji dohlíží na zimní výbavu.

Dnes dopoledne se policisté z libereckého dopravního inspektorátu společně s preventisty Krajského ředitelství Libereckého kraje účastnili speciální dopravně bezpečností akce, která byla primárně zaměřená na dodržování povinností řidičů v pokračujícím zimním čase.

Do konce měsíce platí pro řidiče povinnost vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně v § 40a, kde je stanoven provoz vozidel v zimním období. Je zde uvedeno, že řidič musí mít na vozidle zimní pneumatiky a to v případech, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Policisté během akce kontrolovali, zda mají řidiči zimní pneumatiky na všech kolech se správnou hloubkou dezénových drážek a upozorňovali i na úseky označené svislou dopravní značkou „ZIMNÍ VÝBAVA“ a „SNĚHOVÉ ŘETĚZY“. Hlídka se dále zaměřila na to, zda mají řidiči očistěné vozidla od námrazy a sněhu, a je tak zajištěn jejich dobrý výhled vpřed, vzad i do stran a dále i čitelnost registrační značky. Stejně tak i prohlédli střechy vozidel či přepravovaný náklad, kde by se mohly vyskytovat kusy ledu, které by za jízdy mohly ohrozit ostatní účastníky provozu.

Jelikož všichni kontrolovaní řidiči řádně dodrželi svoje povinnosti silničního provozu, byli ze strany preventistů obdarováni praktickými dárky v podobě rozmrazovačů skel či koštátek se škrabkami a také preventivními informacemi o provozu vozidel v zimním období.



3. 3. 2023

por. Bc. Dana Burešová, DiS.

preventistka KŘP Libereckého kraje

