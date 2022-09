Bezpečnostní pracovník

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení - pracovní poměr



NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

pracovní pozice: Bezpečnostní pracovník





Náplň práce

Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání budov, archivace nasnímaných záznamů.



Platové podmínky

*4. platová třída - dle odpracovaných let a přiznané praxe až 19770,- Kč

zvláštní příplatek 2 200,- Kč

příplatek za směnný provoz 750,- Kč

po zkušební době možnost přiznání osobního ohodnocení dle dosahovaného výkonu



Pracovní zařazení

občanský zaměstnanec – hlavní pracovní poměr

pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, zkušební doba 3 měsíce

po roce je možné prodloužení na dobu neurčitou



Požadujeme

ukončené střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem

samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilitu, schopnost komunikace, odolnost vůči stresu

organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu

znalost organizace a činnosti státní správy (výhodou)

práce na PC, znalost MS OFFICE v rozsahu uživatele

čistý trestní rejstřík

státní občanství ČR



Nabízíme

dovolená 25 dní + 5 dní indispozičního volna po uplynutí zkušební doby

dotovaná strava

možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách

možnost rekreace v rezortních zařízeních

příspěvek zaměstnavatele na dovolenou

možnost využití tří týdenního letního dětského tábora pro děti ve věku 6 – 15 let za zvýhodněnou cenu

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

možnost poskytnutí bezúročné půjčky

dobrá dopravní dostupnost MHD



Další informace

možnost nástupu: 1. 11. 2022, popř. DOHODOU

místo výkonu zaměstnání: Praha

Kontaktní osoba: Jozef Zúbek, tel.: 974 884 614

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis s uvedením požadované pracovní pozice na e-mailovou adresu: jozef.zubek@pcr.cz



Pokud nebudete do 10 pracovních dnů od zaslání životopisu kontaktován, byl proveden výběr z jiných uchazečů.



