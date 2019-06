Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečnostní opatření Votvírák

NYMBURSKO – V Milovicích bude tento víkend zahájena festivalová sezona.

Pro policisty z Územního odboru Nymburk to znamená nasazení množství sil i prostředků k zabezpečení veřejného pořádku, ale i monitoringu dopravní situace. Do akce bude za celý víkend nasazeno několik desítek policistů nejen z Územního odboru Policie ČR Nymburk, ale i z jiných organizačních článků, jako například vrtulník Letecké služby PP nebo Oddělení služební hypologie.

Vrtulník bude při začátku a konci festivalu monitorovat příjezdové a odjezdové trasy. Apelujeme na návštěvníky, aby na akci přijížděli s dostatečným časovým předstihem, aby se tak vyhnuli kolonám těsně před zahájením festivalu. Při odjezdu mohou řidiči počítat s kontrolou zaměřenou na požití alkoholu a omamných látek. Tímto zdůrazňujeme, že v České republice je nulová tolerance alkoholu v krvi!!! Pro účastníky je přímo v areálu připraven stánek, kde si mohou ověřit hodnotu alkoholu v dechu, než za volant usednou.

Dále budou policisté k eliminaci trestné činnosti využívat také městský kamerový systém a kamery z vozidel policistů. To jak mimo samotný festival, tak i v areálu, kde se budou pohybovat policisté v uniformách, ale i skrytě.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

12. června 2019

