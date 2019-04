Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bezpečnostní opatření v souvislosti s konáním akce „Den ve vzduchu s Plzeňským krajem“ na letišti Aeroklubu Plasy

PLASY – Policisté územní odboru Plzeň – venkov ve dnech 27. a 28. dubna 2019 realizují bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku, majetku, zdraví a života občanů v souvislosti s pořádanou akcí „Den ve vzduchu“ na letišti Plasy.

Cílem bezpečnostního opatření bude zajistit bezproblémový průběh této akce. Policisté se především zaměří na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to zejména s ohledem na větší počet účastníků silničního provozu na úseku silnice I/27 od obce Plasy až do obce Kaznějov. Do bezpečnostní opatření bude nasazeno několik desítek policistů z řad obvodních oddělení, dopravního inspektorátu i z oddělení služební kynologie územního odboru Plzeň – venkov.

Z důvodu zachování bezproblémové dopravní situace žádáme občany, kteří přijedou na akci „Den ve vzduchu“, aby dbali pokynů policistů, nebránili provozu a se svými vozy parkovali na vyznačených parkovištích. Je třeba, aby návštěvníci této akce dorazili s dostatečným časovým předstihem vzhledem k předpokládanému nárůstu silničního provozu v době konání akce a také vzhledem k možným omezení v dopravě v souvislosti s jejím pořádáním.

Doporučujeme účastníkům této akce využít zdarma v sobotu i neděli „leteckou linku“ autobusové dopravy z konečné tramvaje č. 1 v Plzni – Bolevci. Ale také i autobusy ze zastávky ČSAD v obci Plasy na letiště pro návštěvníky, kteří zaparkují přímo v obci Plasy na stanovených parkovištích.

Začátek akce v uzavřeném prostoru letiště Aeroklubu Plasy je plánován na 9 hodinu ranní. Při zajišťování akce bude Policie České republiky a pořadatelská služba postupovat podle předem dohodnutých pravidel. Ta bude klást důraz na důkladné kontroly u vstupu na stadion, včetně kontroly totožnosti, které mohou znamenat určité časové zdržení. Je třeba, aby návštěvníci této akce dorazili včas.

pprap. Iveta Kořínková

vrchní asistent

