Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bezpečnostní opatření v souvislosti s fotbalovým utkáním

PLZEŇSKÝ KRAJ – Před fotbalovým utkáním, v jeho průběhu i po jeho ukončení budou desítky policistů dohlížet na co možná nejklidnější průběh fotbalového utkání.

Zítra se bude se bude v Doosan aréně v Plzni odehrávat fotbalové utkání Evropské ligy mezi mužstvy FC Viktoria Plzeň a PFK Ludogorec Razgrad. Očekáváme, že v souvislosti s tímto fotbalovým utkáním zavítají do Plzně fanouškové. Větší počet návštěvníků očekáváme i v souvislosti s kulturní akcí, která proběhne na zimním stadiónu v Plzni.

Již tradičně jsme v souvislosti s fotbalovým utkáním připravili na tento den bezpečnostní opatření, a to z důvodu, abychom zajistili bezpečnost osob a majetku, bezpečnost a plynulost silničního provozu a samozřejmě také veřejný pořádek. Nejen v Plzni, ale i na hlavních silničních tazích, kterými budou fanouškové přijíždět do Plzně, budeme dohlížet na dopravu. Budeme monitorovat dění na fotbalovém stadionu, i v jeho bezprostředním okolí, také v centru krajského města, kde se dá předpokládat větší koncentrace osob. Do bezpečnostního opatření jsou nasazeni policisté ze služby pořádkové a dopravní policie a také policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování. Součástí opatření jsou i policisté antikonfliktního týmu, kteří budou fanoušky na stadion jako obvykle doprovázet.

Při bezpečnostním opatření spolupracujeme také s Městskou policií Plzeň, Magistrátem města Plzně, a to se správou informačních technologií města Plzně a samozřejmě i s pořadatelskou službou.

Co se týká omezení, upozorňujeme, že v den konání fotbalového utkání bude od 19:00 hodin uzavřena Pivovarská lávka.

V souvislosti se zítřejším fotbalovým utkáním žádáme návštěvníky, kteří přijedou do Plzně vozidlem, aby využily parkovacích míst na okrajových částech krajského města a k přesunu do centra dali přednost městské hromadné dopravě.

Přejeme všem fotbalovým příznivcům příjemný zážitek.

kpt. Bc. Hana Kroftová

2. října 2024

vytisknout e-mailem