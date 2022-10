Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bezpečnostní opatření v sobotu 22. října v Plzni

PLZEŇSKÝ KRAJ – Viktoria Plzeň přivítá v Doosan Aréně v rámci 13. kola fotbalové nejvyšší soutěže Baník Ostrava. Utkání začne v 19:00 a policisté budou dohlížet na jeho bezproblémový průběh.

V souvislosti s tímto zápasem jako vždy připravujeme bezpečnostní opatření, abychom zajistili bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek a v neposlední řadě samozřejmě i bezpečnost a plynulost silničního provozu. Cílem opatření, kterého se účastní policisté ze služby pořádkové, dopravní a kriminální policie je především to, aby zápas proběhl co možná nejklidněji. Před zápasem, v jeho průběhu a po závěrečném hvizdu budeme situaci monitorovat jak v blízkosti stadionu, tak i na vlakovém a autobusovém nádraží, v centru města, ale i v přilehlých městských částech. Dále se zaměříme i na všechny příjezdové cesty vedoucí do Plzně.

Rádi bychom požádali fanoušky obou mužstev, aby svá vozidla parkovali na vyhrazených parkovištích, v co možná největší míře využívali městskou hromadnou dopravu a dbali pokynů policistů. Po ukončení zápasu se totiž můžete setkat s regulací dopravy, aby došlo k plynulému a bezproblémovému odjezdu všech fanoušků z blízkosti stadionu. Opět při tomto bezpečnostním opatření spolupracujeme s bezpečnostní agenturou, pořadatelskou službou, Magistrátem města Plzně a Městskou policií Plzeň.

Všem fotbalovým příznivcům přejeme hezký sportovní zážitek a především jeho bezproblémový a ničím nerušený průběh.



prap. Ondřej Hodan

21. října 2022

