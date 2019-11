Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Bezpečnostní opatření v Praze – ADVENT 2019

Pražská policie stejně jako každý rok připravila v souvislosti s adventem a vánočními svátky bezpečnostní opatření směřující k zajištění bezpečnosti všech občanů a návštěvníků Prahy.

„V České republice stále platí první stupeň ohrožení terorismem, který byl vyhlášen v souvislosti s teroristickými útoky v Bruselu v březnu roku 2016, na základě jehož jsou během celého roku nastavena zvýšená bezpečnostní opatření. I přestože v současné chvíli nemáme žádné informace, které by směřovaly k přímému ohrožení našeho státu, v souvislosti s vánočními svátky jsme připravili navýšená bezpečnostní opatření. Jednotlivá opatření budou přizpůsobena a plánována vždy podle konkrétní situace a ohlášených akcí,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy brig. gen. Tomáš Lerch.

Bezpečnostní opatření započne již den před první adventní nedělí rozsvícením vánočního stromu na Staroměstském náměstí a bude pokračovat až do nového roku. Na bezpečnost všech občanů a návštěvníků hlavního města dohlédne několik stovek policistů a strážníků Městské policie hlavního města Prahy. Společně se zaměří na místa a akce s větší koncentrací osob jako jsou vánoční trhy, rozsvícení vánoční stromu, kulturní a společenské akce a v neposlední řadě i obchodní a nákupní centra na celém území hlavního města Prahy.

„Období adventu a vánočních akcí je spjato s vyšší koncentrací lidí zejména v historické části Prahy. Proto pražské ulice bude hlídat větší počet strážníků a policistů a na některých místech budou rozmístěny bezpečnostní bariéry. Myslíme však i na komfort návštěvníků vánočních trhů a proto například mohou pozorovat rozsvěcení vánočního stromečku opakovaně, vždy každou hodinu a nebudou se tak muset na Staroměstském náměstí tísnit jen v určitou dobu,“ řekl náměstek primátora Petr Hlubuček.

V pohotovosti budou stejně jako v předchozích letech i kriminalisté. Ti se zaměří zejména na činnost kapsářů, kteří využívají předvánočního shonu a větší zranitelnosti potenciálních obětí a proto bude i tento rok operovat v ulicích města speciální tým. Na kapsáře a další pouliční kriminalitu dohlédnou taktéž strážníci městské policie.

„I v letošním roce se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku bude podílet více než stovka strážníků Městské policie hl.m. Prahy,“ uvedl ředitel Městské policie hl. m. Prahy Eduard Šuster.

I v letošním roce připomínáme, že je stále k dispozici hotline linka Policie České republiky 800 255 255, na které mohou majitelé a provozovatelé veřejně přístupných objektů a pořadatelé sportovních, kulturních a jiných společenských akcí získat potřebné informace k zajištění bezpečnosti. Tato linka byla zřízena a slouží k prevenci bezpečnostních rizik.

Policisté i strážníci budou dělat maximum pro bezpečnost všech Pražanů a návštěvníků metropole.

Preventivní rady:

Sezóna kapsářů přichází, opatrnost je na místě!

Prosinec je každý rok v policejních statistikách zapsán jako měsíc se zvýšeným počtem útoků zlodějů na majetek nakupujících. Naše hlavní město v tomto období láká tisíce Pražanů, mimopražských i zahraničních návštěvníků na předvánoční nákupy, neopakovatelné zážitky, doprovodný program a atmosféru vánočně vyzdobené metropole. Praha v předvánočním období působí jako velký magnet, který přitahuje také všechny „nekalé“ živly a především zloděje z širokého okolí.

Policie ČR na toto období v Praze připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření, při kterých bude výrazně posílen výkon hlídkové služby na rizikových místech, v terénu bude také více policistů a kriminalistů. I přes masivní nasazení sil a prostředků je však nutné, aby se každý v tomto období choval obezřetně, dodržoval zásady osobní bezpečnosti a nedával zbytečně zlodějům příležitost k okradení. Zde je tedy pár praktických rad, které vás mohou ochránit před zbytečnými komplikacemi.

Riziková místa, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosti:

· vánoční trhy a tržiště,

· přeplněné zastávky MHD a nástupiště metra,

· dopravní uzly v centrální části Prahy,

· místa s velkým pohybem osob a především turistů,

· velká nákupní centra a přilehlá nadzemní či podzemní parkoviště,

· restaurace a provozovny rychlého občerstvení.

Mezi nejčastější způsoby okradení v tomto období patří zejména:

· Krádeže peněženek a telefonů ze zadních kapes kalhot – pachatelé se zaměřují na osoby, které nosí své věci v zadních kapsách kalhot. Na vhodných místech s vysokou koncentrací osob, se na oběť natlačí a věci odcizí. Cenné věci nenoste v zadních kapsách kalhot!

· Krádeže věcí z batohů nesených na zádech – pachatelé vyhledávají místa s vysokou koncentrací osob a zde se zaměřují na ty, kteří mají batoh na zádech. Natlačí se na svou oběť a po rozepnutí kradou věci z batohu. Na rizikových místech je lépe mít batoh v ruce nebo na hrudi!

· Krádeže mobilních telefonů – pachatelé navštěvují místa, kde si lidé odkládají své mobilní telefony na stůl. Vyčkávají na vhodný okamžik, kdy se majitel zaměří na jinou činnost a svůj telefon si nehlídá. Následně se přiblíží a nepozorovaně telefon odcizí. Nenechávejte své věci bez dozoru!

· Krádeže věcí z kabelek a tašek – pachatelé se v hromadných dopravních prostředcích zaměřují na osoby, které mají přes rameno kabelku či tašku. V přeplněném prostoru se natlačí na svou oběť a po rozepnutí kradou vše cenné. K okradení využívají často i

okamžik nastupování, vystupování či jízdy po eskalátoru. Při nastupování, jízdě i vystupování z prostředků MHD mějte kabelku pod dohledem, nejlépe na klíně nebo před tělem!.

· Krádeže věcí z nákupních vozíků – pachatelé se v prodejnách zaměřují na nakupující, kteří si svá zavazadla odkládají do nákupních vozíků. Využívají jejich nepozornosti a těchto zavazadel se nepozorovaně zmocní. Neodkládejte své věci do nákupních vozíků!

· Krádeže odložených tašek, batohů a kabelek – pachatelé v provozovnách rychlého občerstvení, kavárnách a cukrárnách využívají nepozornosti návštěvníků a v nestřeženém okamžiku jim odcizí jejich zavazadla, která mají nejčastěji položené pod stoly a židlemi. Nenechávejte své věci bez dozoru!

· Krádeže věcí ze zaparkovaných vozidel - pokud pojedete nakupovat vozem, nikdy nenechávejte v zaparkovaném vozidle žádné věci a dále nikdy na parkovišti před nákupem neukládejte věci do zavazadlového prostoru, zloději tím poskytnete důležitou informaci, kam se má ve vozidle zaměřit.

· Krádeže při ukládání věcí do vozidla - situace při ukládání nákupu do zavazadlového prostoru vozidla, je také často zneužívána zloději. Pokud to jde, odemkněte pouze zavazadlový prostor a pokud ne, neodkládejte si během ukládání nákupu svá zavazadla a kabelky do vnitřku vozidla (nakupující často ani nepostřehnou, že jim někdo otevřel dveře vozidla a odchází s jejich věcmi),

Na problematiku kapesních krádeží se zaměřují také dva preventivní projekty: „Pozor na ně“ a „Průvodce pro opatrné turisty“.

kpt. Eva Kropáčová

29.11.2019

