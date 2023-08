Bezpečnostní opatření související s fotbalovými utkáními

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajská ředitelství policie Jihomoravského, Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého kraje a kraje Vysočina obdržela obsahově shodné žádosti o informace, kterými se žadatel domáhal následujících informací:

„ a) Kolik bezpečnostních opatření souvisejících s fotbalovými utkáními bylo v uplynulé sezóně (tedy od července 2022 do května 2023) realizováno v jednotlivých krajích?

b) Jaké byly souhrnné náklady na tato bezpečnostní opatření?

c) Existuje nějaký dokument či metodika, kterou se stanovuje rozsah konkrétního bezpečnostního opatření?

d) Pokud zní odpověď na předchozí otázku „ano“, žádám poskytnutí daného.

Policie České republiky, která je jedním povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., posoudila předmětné žádosti o informace, z důvodu procesní ekonomie je spojila a vyřizuje je společně. V této souvislosti poskytuje žadateli následující informace:

Ad a) Bezpečnostní opatření v souvislosti s fotbalovými utkáními v období od 1. července 2022 do 31. května 2023

Služební obvod Počet bezpečnostních opatření Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 5 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 35 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 36 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 15 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 0

Ad b) Souhrnné náklady na bezpečnostní opatření v souvislosti s fotbalovými utkáními v období od 1. července 2022 do 31. května 2023 (Kč)

Služební obvod Náklady na bezpečnostní opatření Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 4 603 546,- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje nesledovány Krajské ředitelství policie Zlínského kraje nesledovány Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje nesledovány Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 0

Poznámka: Krajská ředitelství policie disponují informacemi o nákladech na jednotlivá bezpečnostní opatření realizovaná v souvislosti s fotbalovými utkáními pouze v těch případech, kdy tato bezpečnostní opatření nejsou realizována v rámci běžného výkonu služby, to znamená v případech, kdy ve vztahu ke konkrétnímu bezpečnostnímu opatření je zadána specifická ekonomická zakázka, která sleduje, eviduje, vykazuje a vyhodnocuje náklady vzniklé v souvislosti s jeho přípravou a realizací. Jsou-li bezpečnostní opatření realizována v rámci běžného výkonu služby, krajská ředitelství policie náklady vynaložené na jejich přípravu a realizaci samostatně nesledují a nevykazují, a proto jimi nedisponují. Zpětné vytvoření požadované informace by vyžadovalo provedení ekonomické analýzy nákladů vynaložených na běžný výkon služby a evidovaných ve stanoveném časovém rozmezí, jež by měla identifikovat náklady vynaložené na bezpečnostní opatření v souvislosti s fotbalovými utkáními a oddělit je od nákladů vynaložených na plnění jiných úkolů Policie České republiky. Takovou povinnost zákon č. 106/1999 Sb. povinnému subjektu neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Ad c) Policie České republiky nedisponuje interním aktem řízení nebo metodickým návodem, který by stanovoval rozsah bezpečnostních opatření prováděných v souvislosti s fotbalovými utkáními. Postup Policie České republiky při provádění opatření k omezení negativních jevů ovlivňujících bezpečnostní situaci, využívání pořádkových jednotek, antikonfliktních týmů a prvosledových hlídek při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti upravuje v obecné rovině pokyn policejního prezidenta č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti.

S cílem pokračovat v posilování ochrany a bezpečnosti na fotbalových utkáních nebo turnajích se všemi souvisejícími aspekty a s cílem maximálního zvýšení účinnosti vzájemné spolupráce Policie České republiky podepsala s Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací dohodu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních. V souladu s touto dohodou, která je účinná od 30. března 2017, Policie České republiky postupuje při provádění bezpečnostních opatření v souvislosti s fotbalovými utkáními. Text dohody je dostupný zde: https://facr.fotbal.cz/document/download/36269.

Ad d) Povinný subjekt poskytuje žadateli v příloze pokyn policejního prezidenta č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně pěti jeho příloh.

PhDr. Jiří Vokuš, 22. srpna 2023

vytisknout e-mailem