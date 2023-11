Bezpečnostní opatření související s fotbalovými utkáními - 9

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel v návaznosti na své předchozí žádosti o informace uvedl:



„1) Žádám o poskytnutí kopií místních ujednání a záznamů o jejich vyhodnocení, které se vztahují ke všem zápasům 9. kola fotbalové Fortuna ligy, tedy:

a. Baník Ostrava – Zlín (hráno 23. září 2023 v Ostravě);

b. České Budějovice – Mladá Boleslav (hráno 23. září 2023 v Českých Budějovicíc

c. Slovan Liberec – Teplice (hráno 23. září 2023 v Liberci);

d. Slovácko – Karviná (hráno 23. září 2023 v Uherském Hradišti);

e. Bohemians Praha – Sigma Olomouc (hráno 23. září 2023 v Praze);

f. Hradec Králové – Jablonec (hráno 24. září 2023 v Hradci Králové);

g. Viktoria Plzeň – Pardubice (hráno 24. září 2023 v Plzni); a

h. Slavia Praha – Sparta Praha (hráno 24. září 2023 v Praze).



2) Pro případ, že by místní ujednání k některému z utkání v bodě 1 nebylo sepisováno v písemné podobě, žádám o sdělení, z jakého důvodu tomu bylo a jak byla hodnocena rizikovost takového rozlišením, zda šlo o fanouška domácího nebo hostujícího týmu a zda důvodem zajištění byl přestupek nebo trestný čin.“



Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:



Ad 1) Povinný subjekt poskytl žadateli v příloze místní ujednání a jejich vyhodnocení požadovaná pod písmeny d., e., f. a h.



Ad 2) Povinný subjekt konstatoval, že místní ujednání požadovaná pod písmeny a, b., c. a g. nebyla sepsána, a proto ani vyhodnocena. Z uvedeného důvodu je povinný subjekt nemohl žadateli poskytnout. Všechna tato fotbalová utkání byla posouzena jako neriziková a v jejich průběhu nebyla zajištěna nebo zadržena žádná osoba.



Ve vztahu ke všem poskytnutým ujednáním a jejich vyhodnocením povinný subjekt zároveň poskytl žadateli doprovodnou informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohledně znečitelněných částí textu poskytnutých dokumentů. Povinný subjekt znečitelnil v poskytnutých dokumentech jednak v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje signatářů místních ujednání a jejich vyhodnocení (jména, příjmení, vlastnoruční podpisy, telefonní čísla, e-mailové adresy) a stejné údaje ohledně dalších osob podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce a jednak informace významné z taktického hlediska a vztahující se k organizaci opatření k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v souvislosti s fotbalovým utkáním, jejichž zveřejnění by bylo způsobilé ve smyslu ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohrozit schopnost orgánů veřejné moci zajišťovat veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti, a proto způsobilé v budoucnu ohrozit účinnost obdobných bezpečnostních opatření (počty příslušníků bezpečnostních složek podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce, odhady počtu rizikových fanoušků domácího i hostujícího týmu, specifické úkoly uložené pořadatelské a bezpečnostní službě s ohledem na možná bezpečnostní rizika mimo standardně stanovené pracovní činnosti, specifická opatření doporučená pořádajícímu klubu k dalším fotbalovým utkáním na základě vyhodnocení místního ujednání).



PhDr. Jiří Vokuš, 13. listopadu 2023

