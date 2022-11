Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečnostní opatření HAD

MĚLNICKO- Preventivní noční akce na děti a mládež

Ze čtvrtka 27.10.2022 na pátek 28.10.2022 provedli mělničtí policisté z obvodních oddělení a ze služby kriminální policie a vyšetřování v rámci bezpečnostního opatření „HAD“ (hazard, alkohol, děti) kontrolu celkem 10 živnostenských provozoven v rámci celého Územního odboru Mělník. Policisté se zaměřili především na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu a cigaret osobám mladším 18-ti let. Kromě policistů vyrazili do terénu také hasiči z ÚO Mělník, pracovnice z Krajské hygienické stanice, územního pracoviště Mělník a zástupci České obchodní inspekce, inspektorátu Středočeského kraje. Ti prováděli kontrolní činnost po svoji linii a během kontrol zjistili 3 přestupky.

Kontroly byly provedeny ve městech Kralupy nad Vltavou, Neratovicích, Kostelci nad Labem, Mělníku, Obříství a Lužci nad Vltavou. Tyto dopadly ze strany policie velmi pozitivně. V žádném podniku kolegové nezjistili, že by se zde v nočních hodinách nacházely nezletilé děti. Také u žádné osoby mladší 18 let neodhalily hlídky, že by byla pod vlivem alkoholu.

Prap. Martina Hamplová

PČR Mělník

