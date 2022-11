Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Bezpečnostní opatření „Alkohol, drogy a mládež 2022“ v Libereckém kraji

KRAJ - Policisté kontrolovali dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

V předchozích dnech proběhlo v Libereckém kraji bezpečnostní opatření „Alkohol, drogy a mládež“, které bylo zaměřeno především na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a na dodržování zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Akce probíhala ve spolupráci s příslušnými krajskými orgány státní správy i samosprávy (např. Celní správa, Hasičský záchranný sbor, Městská policie, Krajská hygienická stanice LBK, Česká obchodní inspekce, orgány sociálně-právní ochrany dětí a další).

Kontroly probíhaly ve vytipovaných restauračních zařízeních, klubech, sportbarech, zábavních podnicích, v prodejnách alkoholu (supermarkety, večerky) apod. s předpokládanou účastí mládeže.

Policisté, kontrolovali nejen dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, ale také zda nedochází k protiprávnímu jednání v souvislosti se zneužíváním omamných a psychotropních látek (drogy).

Hasiči kontrolovali ochranu objektů z hlediska požární ochrany, celníci se v provozovnách zajímali o správné značení tabákových výrobků platnými tabákovými nálepkami a alkoholu kontrolními páskami, ale také o to, zda prodejci mají k těmto výrobkům doklady prokazující zdanění, pracovníci hygienické stanice pak prováděli zdravotní dozor a strážníci Městské policie prováděli dohled na dodržování zákona v rámci svých kompetencí.

Do bezpečnostního opatření bylo nasazeno bezmála sedm desítek příslušníků policie ČR a čtyři desítky pracovníků státní správy nebo samosprávy. Při akci bylo zkontrolováno celkem 269 osob a 39 provozoven (restaurace, kluby, zábavní podniky apod.).

Během opatření bylo zjištěno celkem 21 přestupků a 5 správních deliktů, v jednom případě byla, za pomoci speciálně vycvičeného psa, zajištěna droga (marihuana) a 8 osob bylo omezeno na osobní svobodě.

V rámci provedených kontrol policisté zjistili 47 osob ve věku od 15 do 18 let, které požily alkoholický nápoj. Bezpochyby nejzávažnější případy byly zjištěny při kontrole v hudebním klubu na Liberecku, kde se nacházela mladistvá dívka, které byla naměřena hodnota alkoholu v krvi 1,88 promile. Dále v tanečním klubu na Semilsku byl kontrolován mladík, který nadýchal do alkohol testeru 2,18 promile. V obou případech byli vyrozuměni rodiče a orgán sociálně-právní ochrany dítěte.

V průběhu celého roku probíhají ze strany preventistek přednášky a besedy pro děti a mládež, které v rámci celého roku realizují policejní preventisté v Libereckém kraji.

Cílem bezpečnostního opatření je především ochrana dětí před závislostí na návykových látkách (nikotin, alkohol, drogy) a hazardních hrách.

9.11.2022

nprap. Martina Frýdová

preventistka KŘP Libereckého kraje

