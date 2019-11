Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Bezpečnostní opatření

V souvislosti s plánovanými akcemi v rámci 16. a 17. listopadu připravila pražská policie bezpečnostní opatření.

Bezpečnostní opatření je rozděleno do dvou částí, přičemž první z nich započne v sobotu 16. listopadu demonstrací na Letenské pláni. Na bezpečnost všech osob a plynulost silničního provozu bude na místě dohlížet několik desítek policistů služby dopravní a pořádkové policie. Jelikož je ze strany organizátorů předpokládána velká účast demonstrantů, v současné chvíli nelze v okolí Letenské pláně vyloučit i možné částečné omezení dopravy. Z tohoto důvodu doporučujeme všem občanům a návštěvníkům Prahy, aby se raději od 12 hod. do 19 hod. tomuto místu vyhnuli a pro průjezd městem použili okolní komunikace.

Dále v souvislosti se sobotním plánovaným večerním videomappingem na budovu Akademie věd ČR dojde od 18 hod. do 20 hod. k omezení dopravy v ulici Národní.

Druhá část bezpečnostního opatření je směřována na neděli 17. listopadu. V průběhu celého dne na území hlavního města proběhnou více než dvě desítky oznámených akcí, mezi nimiž jsou shromáždění, pochody, demonstrace, pietní akty a další. Na bezpečnost všech účastníků akcí a plynulost silničního provozu bude v neděli dohlížet více než pět set policistů služby dopravní, pořádkové a kriminální policie. Při zajištění bezpečnosti obyvatel a veřejného pořádku budou pomáhat taktéž policisté ze speciální pořádkové jednotky a antikonfliktního týmu.

I v neděli musí občané počítat s dopravními omezeními, která v souvislosti s plánovanými akcemi nastanou. Již od 8 hod. do 22 hod. dojde ke kompletnímu dopravnímu omezení v ulici Národní, dále od 7 hod. až do 24 hod. k omezení dopravy na pražském Albertově. Nejzásadnější omezení v dopravě jsou plánována v souvislosti s videomappingem promítaným na Národní muzeum na Václavském náměstí a dalšími souvisejícími akcemi, kdy od 18 hod. až do 24 hod. bude uzavřena doprava na pražské magistrále před Národním muzeem. Další dopravní omezení jsou plánována ve spojitosti s několika různými pochody a to vždy dle konkrétní potřeby na nezbytně dlouhou dobu. Veškerá dopravní omezení mohou být v případě potřeby při zajištění bezpečnosti všech účastníků dle aktuální situace upravena a rozšířena. Z tohoto důvodu prosíme všechny občany, aby do centra města nejezdili vozidly. Mimopražské účastníky akcí žádáme, aby pro parkování vozidel použili záchytná parkoviště na okraji města a pro další přesun do centra použili především městskou hromadnou dopravu.

V příloze naleznete mapy uzavírek!

kpt. Eva Kropáčová

14.11.2019

