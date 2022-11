Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bezpečnostní opatření

PLZEŇSKÝ KRAJ - Na úterý 1. listopadu připravujeme v souvislosti s fotbalovým zápasem, ve kterém proti sobě nastoupí domácí fotbalisté a tým FC Barcelona, bezpečnostní opatření.

V Plzni proběhne dnes poslední fotbalové utkání Ligy mistrů. V Doosan Areně tentokrát proti hráčům domácího fotbalového týmu FC Viktoria Plzeň nastoupí fotbalisté FC Barcelona. Jedná se o nevšední fotbalový zápas, který přiláká do Plzně množství fotbalových fanoušků.

Tak jako tradičně připravujeme s ohledem na dnešní zápas bezpečnostního opaření, abychom zajistili na území Plzně klid, veřejný pořádek, bezpečnost osob, předcházeli případnému protiprávnímu jednání a zaměřili se i na bezproblémovou situaci v dopravě.

Na to vše budou dohlížet zejména policisté ze služby pořádkové policie – např. policisté z obvodních oddělení, služební kynologie, cizinecké policie, pořádkové jednotky a také policisté se služební hipologie. Na oblast plynulosti a bezpečnosti dopravy se pak zaměří kolegové ze služby dopravní policie, kteří budou monitorovat situaci v Plzni, na dálnici D5 a hlavních silničních tazích vedoucích do krajského města. Nebudou chybět ani kolegové z antikonfliktního týmu, jejichž hlavním úkolem je doprovodit fanoušky na stadion a zpět a předcházet konfliktním situacím. V neposlední řadě budou do opatření také zapojeni kolegové ze služby kriminální policie a vyšetřování. Na tom, aby se situace v Plzni obešla bez problémů, spolupracujeme jako obvykle s Městskou policií Plzeň, pořadatelskou a bezpečnostní agenturou a rovněž s Magistrátem města Plzně.

Jelikož do Plzně zamíří tisíce fanoušků, aby sledovaly utkání přímo na stadionu nebo v restauracích, doporučujeme řidičům zaparkovat vozidla na okrajových místech a do centra se dopravit městskou hromadnou dopravou.

mjr. Mgr. Pavla Burešová

31. října 2022

