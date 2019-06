Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Bezpečnostní opatření

V souvislosti s řádně oznámeným shromážděním provede krajské ředitelství pražské policie odpovídající opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku.

V neděli odpoledne by se mělo na Letenské pláni uskutečnit řádně oznámené shromáždění. S ohledem na tuto avizovanou událost budeme provádět bezpečnostní opatření takového rozsahu, abychom byli schopni splnit zákonem stanovenou povinnost, tedy v maximální možné míře zajistit klid a veřejný pořádek.

Do bezpečnostního opatření nasadíme několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, dopravní a pořádkové služby a služby kriminální policie a vyšetřování. V tuto chvíli nevíme o čemkoli, co by bylo důvodem pro nastavení jakéhokoli mimořádného opatření. Nicméně několik informací a doporučení máme.

Apelujeme na všechny, kteří se chtějí tohoto shromáždění zúčastnit, aby k cestě na Letnou využili spíše městskou hromadnou dopravu. Důvod pro toto doporučení je jednoduchý. V oblasti Letné je totiž poměrně nízká parkovací kapacita.

Zároveň chceme touto cestou informovat všechny motoristy, kteří se budou v neděli odpoledne a v podvečer vracet například z víkendu, nebo budou ulicí Milady Horákové potřebovat projet z jakéhokoli jiného důvodu.

V souvislosti se shromážděním může vyvstat situace, že budeme muset s o hledem na bezpečnost přistoupit k omezení silničního provozu na této ulici, nebo ji úplně uzavřít, kdybychom vozidla odkláněli na jiné přilehlé komunikace.

Zatím nepředpokládáme, že bychom k takovému opatření přistoupili automaticky, pouze upozorňujeme, že taková situace může nastat. Pokud by se tak stalo, a toto opatření bychom museli realizovat, prosíme řidiče, aby respektovali pokynů policistů.

por. Mgr. Tomáš Hulan 21. 6. 2019

vytisknout e-mailem