Bezpečnostní akce v MŠ Ostašov

KRAJ - Vše podstatné o sezení a poutání při cestách s malými pasažéry.

Cestujeme se svými dětmi autem bezpečně? Většina rodičů se snaží pro bezpečnost svých ratolestí udělat maximum, a v autě to platí dvojnásob, ale přesto při přepravě malých pasažérů spousta z nich dělá chyby. Tým silniční bezpečnosti připravil pilotně pro rodiče dětí mateřské školy v Ostašově workshop právě na toto téma. Následovala dopravně-bezpečnostní akce před školkou ve spolupráci s policisty Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.



„Dětské autosedačky jsou základním bezpečnostním prvkem a pro cestování autem s dětmi jsou tak absolutní nutností,“ zdůrazňuje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. Výběr autosedačky není radno podceňovat, protože děti tráví v autě poměrně dost času. Ze zákona v nich děti při jízdě musí být umístěny do tělesné hmotnosti nižší než 36 kg a výšky menší než 150 cm.

Rodiče vozí své děti pravidelně do školek, škol, na kroužky, na výlety, ale i na běžné nákupy. A při všech takových cestách je velmi důležité dbát na bezpečnost. „Koupí kvalitní sedačky to nekončí, naopak začíná. Podstatné je umět do autosedačky správně dítě usadit a připásat,“ upozorňuje Markéta Novotná. „Právě ve správném usazení jsme zkoušeli rodiče při besídce k příležitosti Dne otců. Řada rodičů chybovala, dostala tedy poučení, jak to dělat správně a lépe,“ představuje program Novotná.

Návazně na tento program dne 15. června 2023 v ranních hodinách Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s policisty Krajského ředitelství policie Libereckého kraje připravil kontrolní akci. „Mezi 7 a 8 hodinou ranní jsme kontrolovali, zda děti měly adekvátní zádržný systém, zda v něm byly připoutané a také jestli byly správně připoutané. Jednalo se o preventivní akci, rodiče jsme na případné nedostatky upozornili, chyby vysvětlili a nastavení sedačky případně upravili,“ říká kpt. Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Mezi nejčastější chyby čtvrteční kontroly patřilo nedostatečné utažení pásů, nesprávné nastavení hlavové opěrky autosedačky a špatné vedení pásů. „Je třeba také upozornit na stáří některých autosedaček. Přestože se jedná o nákladnější položku, není radno ji podceňovat. I autosedačky mají svojí maximální životnost a na první pohled u některých bylo patrné, že už tu svou mají za sebou,“ uzavírá Markéta Novotná.

Nejen na bezpečnost dětí při cestování v automobilech upozorňujeme v rámci projektu Markétina dopravní výchova, který je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou partnerů jako Platforma VIZE 0, z.ú., ŠKODA AUTO a.s. nebo společnost Se.ven.. Více o projektu, jeho výstupy, materiály a další naleznete na www.dopravnivchovy.cz.



16. 6. 2023

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

Mgr. Markéta Novotná

Metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti

Bezpečně na silnicích o.p.s.

+ 420 777 742 077

marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz

