Bezpečnostně preventivní opatření OC Frýda

Frýdecko - Místecko: Proběhly kontroly požívání alkoholu u mladistvých

V minulém týdnu proběhlo ve Frýdku-Místku v obchodním centru Frýda bezpečnostně preventivní opatření zaměřené nejen na zvýšený počet krádeží ze strany mladistvých, ale především na konzumaci alkoholu nezletilých osob a taktéž na dodržování zákazu prodeje alkoholu či tabákových výrobků osobám mladším osmnácti let.

Policisté spolu se strážníky a pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí ve Frýdku-Místku kontrolovali tamější provozovny. Zkontrolovali více než 50 osob. Správnímu orgánu Magistrátu města Frýdek-Místek bylo postoupeno k projednání oznámení z protiprávního jednání ve věci podání alkoholu dětem. Pět osob mladších 18 let bylo pod vlivem alkoholu. Policisté každý případ zadokumentovali a podnapilé děti předali jejich zákonným zástupcům.

Vzhledem k tomu, že je cílem především prevence, policisté doplňují tyto kontroly preventivními besedami s dětmi ve školách se zaměřením na zvyšování právního vědomí v oblasti závislostí.

Policejní preventisté školákům a studentům vysvětlují právní souvislosti a rizika spojená s konzumací alkoholu a užíváním drog. V neposlední řadě vysvětlují důsledky protiprávního jednání. Cílem besed není zastrašování dětí, nýbrž je zapotřebí jim ukázat možné cesty. Kterou si vyberou, záleží pouze na nich.

Prakticky mnohem důležitější je prevence na úrovni rodiny. Patří zde přiměřený rodičovský dohled a dostatečně dlouhý čas věnovaný dítěti. Je důležité zahrnout do výchovy nácvik sociálních dovedností, finanční gramotnost nebo zvládání stresu. Zajímejte se o to, jak Vaše dítě tráví volný čas, o co se zajímá, co ho baví. Podporujte jeho zájmy. Jděte dětem příkladem místo toho, abyste zakazovali a nařizovali.

Mějte stále na paměti, že každý den svým chováním a jednáním ovlivňujete, co si dítě jednou odnese od Vás a od své rodiny do života.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení prevence

nprap. Bc. Vladimíra Faferková

16. února 2023

