Zabezpečení chat a chalup

RYCHNOVSKO - Policisté vyrazili na preventivní kontrolu chatových osad.

Zabezpečte se - Rychnovsko 2..jpgKrádeže vloupáním tvoří více než jednu pětinu majetkové trestné činnosti. Pachatele vloupání do bytů, rodinných domů, ale i chat a chalup zajímají zejména, finanční hotovost, šperky, elektronika a jiné drobné předměty, které lze rychle a jednoduše zpeněžit. Pachatelé si své objekty napadení tipují např.:: podle lokality a umístění nemovitosti, vzhledu, ale i na základě informací získaných ze sociálních sítí.

Dnes se proto policisté na Rychnovsku opět zapojili do celorepublikového projektu "Zabezpečte se" a kontrolovali chatové osady, tedy jednotlivé rekreační objekty, chaty a chalupy a zjišťovali, zda jsou správným způsobem zabezpečené a zda případně nějaký z nich není narušen. Zaměřili se na zabezpečené a uzamčené vstupní dveře, okna a případně i balkony. To jsou totiž místa, kudy se pachatelé do těchto objektů dostávají nejčastěji. Nutno konstatovat, že až na malé výjimky, bylo všechno v pořádku. Pokud v chatě či chalupě někdy byl, tak jej preventista seznámil se základními pravidly zabezpečení a předal mu několik informačních letáků na toto téma.

Mezi pravidla zabezpečení patří např.:

• Nikdy neupozorňujte na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se zbytečně ve svém okolí, že odjíždíte z domova.

• Cennější věci rozhodně nenechávejte v rekreačním objektu, ale odvezte je do bezpečí.

• Nezapomeňte uzamknout všechny vstupy, zavřete okna.

• Klíče pod rohožkou také nejsou nejlepší nápad.

• Domluvte si kontrolu své chalupy či chaty se sousedy, pokud je to možné. Při této kontrole mohou i vybrat schránku a zalít květiny.

• Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a vše oznamte neprodleně Polici České republiky.

Odkaz na stránky Zabezpečte se: https://zabezpectese.cz/

por. PhDr. Jaroslav Matoušek, MBA, LL.M.

23. 08. 2024, 14.00

