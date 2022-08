Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Bezpečně u vody i na silnici

Opavsko - preventivní akce v Hlučíně

Léto je za půlkou, ale slunečné počasí stále přeje všem, co rádi tráví svůj volný čas u vody. Hlučínští policisté proto v tomto týdnu vyrazili za návštěvníky Hlučínského jezera na Opavsku, aby jim připomněli několik bezpečnostních zásad.

V souvislosti s vloupáním do vozidel policisté zkontrolovali zaparkovaná motorová vozidla a parkujícím řidičům připomněli, že jejich vůz není nedobytný trezor. Zazněly ty nejdůležitější zásady, aby v automobilech nenechávali žádné cennosti, ale například ani jiné věci bez hodnoty, které by mohly vzbudit zájem pachatele. Byli také upozorněni, aby si před odchodem od vozidla zkontrolovali uzavření oken, dveří, případně střešního okna. Nepřítomným řidičům zanechali informační letáčky za stěrači aut.

Na majetkovou trestnou činnost upozorňovali i rekreanty u vody, kteří bezděčně zanechali své věci bez dohledu. Připomínali i to nejdůležitější a to bezpečnost koupajících se dětí a plavců. Děti by neměly chodit do vody bez dozoru rodičů nebo někoho jiného, kdo je schopen při vzniklých potížích ihned pomoci. Neplavci nesmí být spuštěni ani na okamžik z očí ostatních a důležitý je i dobrý výběr plaveckých pomůcek. Plavec by nikdy neměl přeceňovat své schopnosti a při vzdálenější plavbě použít plaveckou bójku, která může účinně posloužit při následném vyčerpání či zdravotních obtížích. Vzhledem k tomu, že Hlučínské jezero prochází revitalizací, policisté také kontrolovali dodržování zákazu vstupu do míst, která jsou staveništěm. Tyto místa jsou viditelně vyznačena bójkami a mobilním oplocením.

Při svém preventivním působení strážci zákona nezapomněli ani na cyklisty a řidiče koloběžek, kterým také předali pár preventivních rad, jak se bezpečně pohybovat po pozemní komunikaci. No a ty s cyklistickou přilbou pak zvláště pochválili za její používání.

Pro více rad, jak se bezpečně chovat u vody klikněte na internetový odkaz: Bezpečně u vody 2022 - Policie České republiky

por. Bc. Pavla Welnová / komisař oddělení prevence / 05.08.2022

vytisknout e-mailem