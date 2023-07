Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bezpečně u vody

KARLOVARSKÝ KRAJ – Prázdninové preventivní akce.

Jako každý rok můžete i letos během letních měsíců potkat policejní preventisty Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v okolí vodních prostranství, jako jsou koupaliště, vodácké kempy, rekreační areály u vody a další po celém Karlovarském kraji. S výkonem jejich práce je spojena celorepubliková preventivní akce pod názvem „Bezpečně u vody“. Ta je zaměřena nejen na osoby, které se pohybují po vodních plochách na různých lodích, ale také na osoby, jenž chodí k vodním tokům relaxovat, tedy rekreanty či návštěvníky různých kempů a rekreačních zařízení.

Policejní preventisté zavítali v prvním prázdninovém týdnu do vodáckého tábořiště v Lokti a v Kynšperku nad Ohří. Zde návštěvníkům radili jak se bezpečně u vody chovat, jak na lodích a plavidlech dodržovat všechna bezpečnostní pravidla, ale také, jak věnovat pozornost svým osobním věcem. Obdržet od nich mohli nejen letáček s preventivními radami, ale také různé preventivní předměty spojené s touto akcí, a to např. voděodolná pouzdra, pouzdra na brýle, plovoucí přívěsky na klíče, náplasti v pouzdru aj. Nezapomněli ani na děti, které mohly obdržet různé hry k vodě jako např. létající talíř, nafukovací balon, lapy s míčkem do dvojice aj. Policejní preventisté také vodáky a návštěvníky koupališť při těchto preventivních akcích upozorňují, že alkohol na vodu – respektive na plavidla – nepatří, neboť jeho vlivem může dojít k tragické nehodě. V rámci toho nabízejí alternativu v podobě nealkoholického piva, které dodal Český svaz pivovarů a sladoven v rámci projektu „Řídím, piju nealko pivo“.

První prázdninový týden patřil i cyklistům, pro které si policejní preventisté připravili preventivní akci u cyklostezky v Nebanicích na Chebsku. Cyklisté zde byli dotazování především na povinnou výbavu jízdního kola. Policisté cyklistům také poskytli preventivní rady, které byly zaměřené nejen na bezpečnost na cyklostezkách a v běžném silničním provozu, ale také na nošení bezpečnostní cyklistické helmy, která je velmi důležitá v rámci prevence před úrazem, a to i přesto, že je její nošení povinné pouze do osmnácti let věku. Cyklisté byli velmi zodpovědní, všichni, kteří preventivní stánek navštívili, měli cyklistickou přilbu a také správně zodpověděli povinnou výbavu jízdního kola.

Policejní preventisté přejí krásné prožití letních měsíců a těší se na další preventivní akce, které budou po celé léto pokračovat.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

7. 7. 2023



vytisknout e-mailem