Bezpečně u vody

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisty je možné potkat u vodních ploch.

Jako každý rok se policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje od června až do září zaměřují na výkon své práce v okolí vodních prostranství, jako jsou koupaliště, vodácké kempy, rekreační areály u vody a další. S výkonem jejich práce je spojena celorepubliková preventivní akce pod názvem „Bezpečně u vody“. Ta je zaměřena nejen na osoby, které se pohybují po vodních plochách na různých lodích, ale také na osoby, jenž chodí k vodním tokům relaxovat, tedy rekreanty či návštěvníky různých kempů a rekreačních zařízení.

Do této akce jsou zapojeni policisté z pořádkové policie, policejní preventisté a zástupci Státní plavební správy. Celorepubliková akce je zaměřena na odhalování protiprávních jednání v souvislosti s řízením a provozem plavidel. Policisté z pořádkové police se zaměřují především na kontrolu vodní cesty, vodáků a vůdců malých plavidel, a zda před či během jízdy nepožili alkoholické nápoje nebo jiné návykové a psychotropní látky.

Dne 6. 7. 2024 proběhla v rámci služebního teritoria územního odboru Cheb policejní akce „Bezpečně u vody“. Policisty Krajského ředitelství Karlovarského kraje bylo možné potkat na vodní nádrži Jesenice, od Malé Všeboře až po hráz na motorovém člunu. Této akce se zúčastnila i profesionální rybářská stráž a Vodní záchranná služba ČČK Karlovy Vary – Jesenice. Policisté kontrolovali posádky rekreačních plavidel, doklady, které jsou potřeba pro provoz, tzn. průkazy vůdců malých plavidel a lodní osvědčení a také, zda nemají propadlé technické kontroly. Po každé kontrole přišla na řadu policejní preventistka, která posádce připomněla nejzákladnější pravidla bezpečného pobytu na vodě i u vody. Po vyslechnutí a přečtení preventivního letáčku „Bezpečně u vody“ mohla posádka obdržet některý z preventivních předmětů jako např. voděodolné pouzdro na mobil, plovoucí přívěšek na klíče, náplasti v pouzdře aj. Vzhledem k tomu, že alkohol na vodu nepatří, nabízela jako alternativu dospělým nealkoholické pivo, které v rámci projektu „Řídím, piju nealko pivo“ dodal Český svaz pivovarů a sladoven.

Během července pak proběhly další dvě preventivní akce zaměřené na vodáky a návštěvníky vodáckých kempů, a to v Lokti a na Svatošských skalách na Karlovarsku. Zde policejní preventistky radily návštěvníkům, jak se bezpečně chovat u vody, ale i na vodě, jak dodržovat všechna bezpečnostní pravidla, ale také jak věnovat pozornost svým osobním věcem. Mimo to za zodpovězení několika otázek k tomuto tématu rozdávaly preventivní letáčky s radami, ale také různé preventivní předměty spojené s touto akcí, a to např. voděodolná pouzdra, pouzdra na brýle, plovoucí přívěsky na klíče, náplasti v pouzdru aj. Děti pak mohly obdržet různé hry k vodě. Návštěvníky koupališť při těchto preventivních akcích upozorňovaly, že alkohol na vodu – respektive na plavidla – nepatří, neboť jeho vlivem může dojít k tragické nehodě. V rámci toho preventistky nabízely alternativu v podobě nealkoholického piva, které dodal Český svaz pivovarů a sladoven v rámci projektu „Řídím, piju nealko pivo“. Letos se více zaměřují i na vodní sporty. Jejich provozovatelé si často neuvědomují, jaká je na vodním toku jejich role, jaká pravidla musí dodržovat a jak chránit bezpečí své i ostatních.

Ať už se jedná o pobyt u přírodních vodních ploch, u bazénů na koupalištích či u bazénů v domácím prostředí, základní pravidla jsou pro všechny případy stejná či obdobná:

- Nechoďte se koupat sami, i dospělí mohou náhle zkolabovat či tonout.

- Nepodceňujte nebezpečí vody.

- Nechoďte do vody, pokud jste rozpálení nebo unavení.

- Plavte nejdříve hodinu po jídle.

- Mějte u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.

- Nenechávejte děti bez dozoru i v případě, že je u bazénu plavčík.

- Naučte se první pomoc při tonutí.

Se zaměřením na konkrétní případy si pak můžeme připomenout několik konkrétních zásad bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:

- Neplavte a neskákejte do vody v neznámých místech.

- Neplavte daleko od břehu, máte-li tuto potřebu, zajistěte si vhodný doprovod.

- Neplavte do plavební dráhy a blízkosti plavidel.

- Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.

- Na lodích a jiných plavidlech dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.

- Nekoupejte se v blízkosti jezu, přehrady či hráze.

I při dodržování výše uvedených zásad se však může stát nehoda, a proto doporučujeme všem, aby se naučili základy první pomoci při tonutí, která je v rizikových situacích značnou výhodou při záchraně života cizích osob, ale i Vašich blízkých. Obdobné akce budou nadále pokračovat po celém Karlovarském kraji.

Všem návštěvníkům vodních ploch děkujeme za důsledné dodržování bezpečnostních pravidel a přejeme příjemný pobyt u vody i na vodě.



kpt. Bc. Zuzana Churaňová

12. 7. 2024

