Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Bezpečně u škol se „Zebrou“

KRAJ - V tomto týdnu se mohly děti ze základních škol setkat u vybraných přechodů s policisty a zástupci BESIP v rámci dopravně bezpečnostní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“



Preventivní projekt "Zebra se za Tebe nerozhlédne!" je realizován již od roku 2007 ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra České republiky, BESIP Ministerstva dopravy České republiky a Týmem silniční bezpečnosti.

Skončily letní prázdniny a školáci, někteří dokonce po velké pauze z důvodu pandemie koronaviru, usedli zpět do svých školních lavic. Plni dojmů a zážitků z prázdnin jsou děti ještě méně soustředěné a často i nedisciplinované. Proto je ve zvýšené míře na začátku školního roku věnována pozornost právě jim. Je důležité, aby při cestě do školy i ze školy byli obezřetní a mysleli na svou bezpečnost.

Chodci a obzvlášť děti patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu

Od počátku letošního roku do konce července došlo v Libereckém kraji k celkem 68 dopravním nehodám s účastí chodců, z toho v 17 případech šlo o děti. V roce 2019 to bylo za stejné období dopravních 78 nehod, kdy ve 22 případech byly účastníky děti. Nejvíce dopravních nehod s účastí chodců řešili policisté na Liberecku. Bylo jich celkem 32, o 5 méně než za stejné období v loňském roce.

Nejen se začátkem školního roku, ale i v průběhu celého roku policisté proto pravidelně zaměřují větší pozornost na chování dětí v silničním provozu, zejména v blízkosti jejich škol. Kladou důraz na správné přecházení a dohlížejí na to, aby zde nedocházelo k dopravním nehodám. Je důležité dětem znovu připomínat správné návyky a základní pravidla a doplňovat jejich znalosti. Tyto základní pravidla připomínali policisté dětem v rámci dopravně preventivní akce "Zebra se za Tebe nerozhlédne" po celý tento týden v ranních i odpoledních hodinách u vybraných škol i na Liberecku.

Děti se mohly ráno před zahájením výuky s policisty setkat na několika místech v kraji. „Díky finanční podpoře Ministerstva dopravy bylo možné zajistit na každý den v okrese alespoň jednoho lektora, který s dětmi zopakoval základní pravidla bezpečného pohybu v silničním provozu v roli chodce. V těchto dnech také startuje na dopravních hřištích výuka mladých cyklistů s cílem získat tzv. průkaz cyklisty, která se týká žáků 4. ročníků základních škol. Pro další žáky Libereckého kraje jsou připraveny opět tradiční Dny s dopravní výchovou, které se realizují v rámci projektu Markétina dopravní výchova,“ informuje Markéta Novotná, koordinátorka BESIP pro Liberecký kraj.

V Liberci zahájili preventisté akci „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ u ZŠ Broumovská, kde nechyběla ani krajská koordinátorka BESIP Mgr. Markéta Novotná. Celkem se tak mohli žáci setkat během týdne s preventisty, policisty a zástupci BESIP u 16 přechodů a s policisty z pořádkové a dopravní policie u více jak 150 přechodů vybraných základních škol.





Dětem preventisté znovu připomněli, aby k přecházení silnice zvolily přechody pro chodce, pokud jsou v daném místě k dispozici, dále aby se před vstupem do vozovky řádně rozhlédly a vždy vstupovaly do vozovky jen v případě, že nemají v dohledu blížící se vozidlo. Také jim bylo zdůrazněno pravidlo, kdy mají dát přednost, a to vozidlům s právem předností jízdy. Zároveň upozorňovali malé školáčky na chyby, které často při pohybu v silničním provozu dělají.



Oslovené děti obdržely od policistů a zástupců BESIP kromě důležitých rad i drobné dárky v podobě úkolníčků, omalovánek, reflexních pásek a pracovních sešitů s tematikou dopravní výchovy. Vybrané materiály projektu Markétina dopravní výchova dodal Tým silniční bezpečnosti, který v rámci projektu financovaného z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů zajistil tisk deníků Zebra se za tebe nerozhlédne. Reflexní pásky dětem na tuto akci poskytla síť čerpacích stanic KM-PRONA.

Rodiče, ale i řidiči by si měli uvědomit, že i sebelépe vychované dítě se může zachovat zcela nepředvídatelně. Proto je dobré, aby si děti vybudovaly správné návyky již od útlého dětství a již od malička jim byli jejich rodiče dobrým vzorem. Je dobré mít na paměti, že to, co udělá rodič špatně, s největší pravděpodobností zopakuje po něm dítě.

Preventivní akce bude pokračovat i v následujících dnech přímo na školách, kde budou probíhat semináře s dopravní tematikou a policisté budou dětem představovat nový pracovní sešit pro žáky prvního stupně základních škol. Sešit je určen pro děti třetích a čtvrtých tříd, je zpracován po týdnech a žáci si tak mohou v průběhu celého roku vypracovávat nejrůznější úkoly týkající se nejenom dopravy.

Sešit včetně manuálu je k dispozici i v elektronické podobě a naleznete jej na:

https://www.policie.cz/clanek/zebra-se-predstavuje-v-novem-kabatu.aspx

nebo

www.dorpavnivychova.cz

4. 9. 2020

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

