Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Bezpečně u Máchova jezera

KRAJ - Tento víkend policisté vyrazili v rámci preventivně bezpečnostní akce "Bezpečně u vody" do kempů a na pláže v okolí Máchova jezera.

Letní sezóna je již v plném proudu a s ohledem na vývoj situace v souvislosti s pandemií COVID-19 mnoho občanů tráví v letošním roce dovolenou v tuzemsku.

Začátkem letních prázdnin spustila Policie ČR preventivní akci zaměřenou na bezpečnost v okolí vodních plocha a v rekreačních areálech. Akce "Bezpečně u vody" potrvá až do konce září.

Policisté budou během léta informovat občany o zásadách osobního bezpečí při rekreaci u vody, budou připomínat i dodržování pravidel silničního provozu a kontrolovat zákaz požívání alkoholu nebo upozorňovat na úskalí zajištění majetku při pobytu u vody.

Tento víkend se policisté v Libereckém kraji zaměřili na oblast Máchova jezera na Doksku. Nejen že se věnovali zejména návštěvníkům kempů a pláží, neboť v uplynulých dnech zde došlo ke krádežím věcí ze stanů či chatek viz. článek, ale také dohlíželi s policejním člunem na dění přímo na samotné vodní ploše. Zde museli upozornit na nevhodné chování některé turisty na šlapadlech či jiných plavidlech a také některé plavce, kteří se vydali do míst, kam je to zakázáno a kde je to pro ně nebezpečné.



Návštěvníkům kempů a pláží rozdávali policistky z oddělení tisku a prevence společně s pořádkovými policisty informační letáčky s preventivními radami, jak si ochránit své věci při pobytu v kempu či u vody a také jak se chovat, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví a životě a jejich dovolená či pobyt u vody byl tak bez starostí a nepříjemných zážitků. Rozdávali jim také drobné dárky v podobě jednorázových orientačních alkotestrů, relfexní pásky a dětem reflexní předměty a různé omalovánky, křížovky, postřehové hry, vše s policejní temetikou a preventivním zaměřením.

Tato akce byla u Máchova jezera již v pořadí druhá. S policisty se mohli návštěvníci této velmi navštěvované rekreační oblasti setkat již minulý pátek 10. července 2020. V podobných akcích budou policisté v průběhu léta pokračovat, a to i v okolí jiných vodních ploch Libereckého kraje.



19. 7. 2020

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka KŘP Libereckého kraje

