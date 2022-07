Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bezpečné prázdniny zejména u vody

KARLOVARSKÝ KRAJ – Užijte si příjemné chvíle u vody bez starostí.

Dětem začaly prázdniny a dospělým období dovolených. Počasí přeje zejména letním radovánkám a jednou z nich je pobyt u vody. Ten může být zpříjemněním horkých slunečných dní, ale také noční můrou, pokud opomeneme základní pravidla bezpečného pobytu u vody.

Ať už se jedná o pobyt u přírodních vodních ploch, u bazénů na koupalištích či u bazénů v domácím prostředí, základní pravidla jsou pro všechny případy stejná či obdobná:

- Nechoďte se koupat sami, i dospělí mohou náhle zkolabovat či tonout.

- Nepodceňujte nebezpečí vody.

- Nechoďte do vody, pokud jste rozpálení nebo unavení.

- Plavte nejdříve hodinu po jídle.

- Mějte u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.

- Nenechávejte děti bez dozoru i v případě, že je u bazénu plavčík.

- Naučte se první pomoc při tonutí.

Se zaměřením na konkrétní případy si pak můžeme připomenout několik konkrétních zásad

bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:

- Neplavte a neskákejte do vody v neznámých místech.

- Neplavte daleko od břehu, máte-li tuto potřebu, zajistěte si vhodný doprovod.

- Neplavte do plavební dráhy a blízkosti plavidel.

- Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.

- Na lodích a jiných plavidlech dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.

- Nekoupejte se v blízkosti jezu, přehrady či hráze.

Bezpečný pobyt u bazénu na koupalištích:

- Před vstupem do bazénu se vždy řádně osprchujte a umyjte mýdlem.

- V prostorách bazénu choďte pomalu, hrozí nebezpečí uklouznutí a úrazu.

- Nechoďte do bazénu bez dozoru, nepodceňujte nebezpečí vody.

- Chovejte se ve vodě ohleduplně, bazén nepatří jen vám.

- Dodržujte pravidla bezpečnosti na vodních atrakcích (tobogány, skluzavky…).

- Neskákejte do bazénu mimo vyznačená místa.

- Na hloubku patří zdatní plavci nebo děti s dozorem a plaveckou pomůckou.

- Rodiče musí své děti stále hlídat, plavčík nemůže být všude.

- Jídlo k bazénu nepatří, stejně jako skleněné nádoby.

Bezpečný pobyt u domácího bazénu:

- Využívejte oplocení nebo sítě i u jezírek či rybníčků.

- Domácí bazény opatřete zastřešením, oplocením nebo jiným zabezpečovacím systémem.

- Neskákejte do bazénu po hlavě, hrozí uklouznutí na okraji i náraz o dno nebo stěnu.

- Myslete na veškerá možná rizika – těmi může být například i studna, zahradní koryto, vědro s vodou apod.

I při dodržování výše uvedených zásad se však může stát nehoda, a proto doporučujeme všem, aby se naučili základy první pomoci při tonutí, která je v rizikových situacích značnou výhodou při záchraně života cizích osob, ale i vašich blízkých. Užijte si prázdniny u vody bez starostí.

Policisté Karlovarského kraje vám přejí příjemné a bezpečné prožití letních radovánek u vody!

por. Mgr. Lucie Machalová

4. 7. 2022

