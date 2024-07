Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečné prázdniny nejen na Rakovnicku

Rakovnicko: Léto je časem, kdy se mnoho lidí vydává k vodě, aby si užilo slunečné dny, osvěžilo se a relaxovalo. Ať už se jedná o koupání v moři, jezeře, řece nebo bazénu, je důležité mít na paměti několik zásad, které zajistí bezpečnost vás i vašich blízkých.

V minulém roce v České republice utonulo 157 osob v bazénu či v přírodních vodách, proto nepřeceňujte své schopnosti a nechoďte plavat sami, zvláště na odlehlých místech, proto je lepší vyhýbat se neznámým nebo neoznačeným vodním plochám. Pokud už plavete v přírodních vodách, buďte opatrní na možné podvodní překážky, silné proudy a měnící se hloubky. Kromě rizika utonutí existuje také riziko úrazů, například při skákání do vody. Nikdy neskákejte do neznámé vody a vždy se ujistěte, že v místě, kde skáčete, není mělká voda nebo skryté překážky. Používejte vhodnou obuv, aby nedošlo k poranění nohou o ostré předměty.

Místa určená ke koupání jsou zpravidla pravidelně kontrolována a vždy dodržujte místní pravidla a pokyny plavčíka. Plavání pod vlivem alkoholu nebo drog je přísně zakázáno, protože snižuje schopnost správně reagovat a hodnotit situace.

Děti by měly být neustále pod dohledem dospělé osoby. Naučte je základním plaveckým dovednostem a pravidlům bezpečného chování u vody. Malé děti by měly mít vhodné plovací pomůcky, jako jsou rukávky nebo vesty, a měly by se zdržovat v mělké vodě. Důležité je nezapomenout na pravidlo, že do vody se nechodí, pokud jste rozpálení nebo unavení a plavat je vhodné min. hodinu po jídle.

Mezi další zásady patří neplavat do blízkosti plavidel a plavební dráhy či neplavat daleko od břehu. Berte si výraznou čepičku, plovoucí bóji nebo doprovod na lodičce, plováku a podobně. Poranění plavidlem či lodním šroubem mívá fatální následky. Rizikové prostředí jsou i přehrady a hráze.

Pokud vidíte někoho v nouzi, zavolejte ihned pomoc. Vhodné je mít u sebe záchrannou či plovoucí pomůcku, díky ní, můžeme tonoucího i sebe zachránit.

Naučte se základní postupy první pomoci a resuscitace, protože rychlá reakce může zachránit život. Vždy mějte po ruce mobilní telefon s uloženými čísly tísňových linek, vhodné je také mít nainstalovanou aplikaci Záchranka.

Nezapomínejte také věnovat svou pozornost svým věcem!

Bezpečnost u vody by měla být vždy na prvním místě. Dodržováním těchto jednoduchých pravidel můžete předejít nehodám a zajistit, aby vaše letní dny u vody byly plné radosti a pohody. Užívejte si léto, ale nezapomínejte na opatrnost a zodpovědnost.

ÚO Rakovník

30.7.2024

prap. Veronika Cafourková

vytisknout e-mailem