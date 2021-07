Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bezpečné prázdniny

KARLOVARSKÝ KRAJ – Užijte si prázdniny bezpečně!

Období léta je většinou populace oblíbeným obdobím. A to vzhledem k nastávajícímu slunečnému a teplému počasí, dovoleným a dětmi celoročně očekávaným prázdninám. Tento popis zní takřka idylicky, nicméně i toto příjemné období s sebou nese určitá rizika, která jsou mnohdy spojena právě s trávením volného času a kterých je zapotřebí se vyvarovat.



Rizikové mohou být zejména sportovní aktivity pojící se s tímto ročním obdobím. Lidé vyjíždějí na kolech prozkoumávat krásy naší země, čeřit vody našich rybníků, koupališť, řek nebo jen probádat různá zákoutí „po svých“. Ať už se jedná o jakoukoli aktivitu, je žádoucí myslet na vhodný oděv, který by měl zejména v případě sportování v rámci silničního provozu obsahovat i reflexní prvky. S tím se v případě cyklistů pojí i využívání cyklistické helmy, která je stěžejní a hraje velkou roli v případě, kdy k úrazu dojde. A to i přesto, že je její nošení povinné jen do osmnácti let věku. Důležité je i její upevnění. Helma by vždy měla být zapnutá tak, aby v případě nehody nedošlo jen tak k její ztrátě.

Co se týče aktivit u vody, mělo by se zvýšené opatrnosti dbát především při koupání se v neznámých vodách, jakými jsou například rybníky, řeky, nádrže, lomy a podobně. Tyto jsou nebezpečné právě pro neznámost vodní hladiny a toho, co na nás čeká pod ní. Vyvarovat bychom se proto měli skákaní do vody nebo plavání příliš daleko od břehu. Stejně tak je velmi důležité zajistit si při aktivitách u vody vhodné a dostatečné množství ochranných a záchranných prostředků jakými jsou v případě plavby na kánoi či raftu například záchranné vesty apod. Při těchto aktivitách bude možné potkávat se na tuzemských vodních plochách a v jejich okolí po celé léto s policisty - a to v rámci kampaně „Bezpečně u vody 2021“. Toto je součinnostní akce policistů pořádkové služby, policejních preventistů a zástupců Státní plavební správy, kteří společně cílí na bezpečí osob pohybujících se na vodě i v jejím nejbližším okolí. Věnovat se budou plavcům, návštěvníkům pláží, ale i vůdcům plavidel. Upozorňovat budou na zásady zajištění majetku při pobytu u vody, ale také budou kontrolovat zákaz požívání alkoholu v souvislosti s řízením plavidel.

V případě, že děti zůstávají samotné doma, měly by se poučit o tom, jak se mají správně chovat bezpečně nejen doma, ale i v parku či na ulici, neboť nebezpečí úrazu hrozí na každém rohu. Dále by měly také vědět, že nikomu nesmí otevírat dveře a stejně tak, že nemají komunikovat s cizími lidmi. V případě, že dítě odchází z domova, mělo by rodičům nechat minimálně písemný vzkaz s informací, kam jde, jak dlouho se zdrží a případně by mělo přiložit i telefonický kontakt na někoho s kým bude trávit čas. Klíče od bytu by děti měly nosit skrytě, odděleně od jiných osobních věcí.

Krásné prožití letních měsíců bez úrazů přejí policisté Karlovarského kraje.

prap. Mgr. Lucie Machalová

por. Bc. Zuzana Týřová

9.7.2021

