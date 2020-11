Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečné online nakupování

BENEŠOVSKO – Nenaleťme podvodníkům.

Svátky klidu a pohody jsou pomalu za dveřmi. Aktuální situace spojená s nákazou nemocí COVID-19, ale odsunula tradiční nakupování v nákupních centrech na druhé místo. Do popředí se tak dostalo nakupování prostřednictvím internetu. Vybírání zboží ve virtuálním prostředí má své výhody, ale také nevýhody.

V online prostředí nevystupují pouze nakupující, ale také ,,prodejci“, kteří se pouze za věrohodné osoby vydávají. Jsou to totiž podvodníci využívající důvěřivosti lidí, kteří na internetu pořizují různé produkty nebo služby. Policisté na Benešovsku řešili případ prodeje dámské kabelky na internetovém portálu. Zájemce o tento produkt zaslal dle dohody a komunikace s prodejcem předem částku na domluvený účet. Po obdržení částky prodejce svůj účet na internetovém portálu smazal a již není dostupný. Pachatel se tak dopustil trestného činu podvodu, a to v době, kdy byl usnesením vlády na území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19. Za podvod mu v případě uznání viny před soudem hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Pokud se tedy uchýlíme ke koupi zboží nebo služby prostřednictvím internetu zaměřme se na těchto pár věcí, abychom se nedostali do nepříjemností:

Prodejce

Před koupí je třeba si ověřit spolehlivost prodejce. Spolehlivost si můžeme ověřit buď přímo na internetových stránkách nebo prostřednictvím recenzí ostatních nakupujících. Na stránkách by také měly být uvedeny údaje jako je název, adresa, telefon, obchodní podmínky, reklamační podmínky a další informace.

Příliš nízká cena zboží

Vybíráme-li zboží z několika nabídek prodejců a jeden z nich nabízí stejný výrobek za výrazně nižší cenu, může se jednat o podvod. V tuto chvíli je opravdu potřeba ověřit výše uvedenou spolehlivost prodejce.

Platební podmínky

Pokud poprvé nakupujeme u neprověřeného prodejce, doporučujeme nechat si zboží zaslat na dobírku. Při předání balíku pečlivě zkontrolujeme neporušenost obalu a obsahu uvnitř. Při platbách kartou je dobré si prostřednictvím internetového bankovnictví nastavit limit plateb. Výhodou je vždy použít ověřené platební systémy.

Pokud nakupujeme ve virtuálním prostředí, posíláme do kyberprostoru velice citlivé informace. Proto buďme obezřetní, ať nenaletíme podvodníkům a nenarušíme si tak poklidnou adventní atmosféru.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

27. listopadu 2020

vytisknout e-mailem