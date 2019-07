Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bezpečně o prázdninách

KARLOVARSKÝ KRAJ – Vyvarujte se nebezpečí úrazu.



Policisté Karlovarského kraje upozorňují občany, aby byli v letních měsících zvláště obezřetní a dbali zvýšené opatrnosti a chránili před možnými úrazy sebe i své děti. Bohužel právě o prázdninách dochází k velkým počtům zraněných dětí, neboť často zapomínají na zásady bezpečného chování a ochranu svého zdraví.

Připravili jsme si pro Vás na léto několik preventivních rad:

Při sportovních aktivitách užívejte jen sportovní náčiní, které je k jednotlivým sportům určené. Myslete také na správný sportovní oděv a další sportovní vybavení. Cyklisté by při svých vyjížďkách neměli zapomínat na cyklistickou helmu i přesto, že je povinná jen do 18 let věku cyklisty. Cyklisté si dále dají pozor na špatný technický stav jízdního kola či povinnou výbavu. Neměli bychom zapomínat ani na reflexní prvky, které mohou ochránit život nebo zdraví nejen cyklistům.

V horních letních měsících je důležité dbát zvýšené opatrnosti zejména při koupání. K úrazům či jiným tragickým následkům může dojít zejména při koupání na nehlídaných vodách, jakými jsou řeky, rybníky či lomy. Je nutné se vyvarovat vodám, které jsou pro vás neznámé, nepřeceňujte své plavecké síly. Na loďkách, šlapadlech či jiných plavidlech vždy užijte plovací vesty. Vyhněte se zejména skokům do neznámé vody, můžete tak předejít vážnému úrazu. Po příchodu k vodě chvíli setrvejte na souši, neboť skokem do studené vody může Váš rozehřátý organismus zkolabovat. Rodiče pozor: samotné dítě na koupaliště ani jinou vodní plochu nepatří!

Pokud zůstanou Vaše děti sami doma, poučte je, jak mají správně volat na tísňovou linku v případě potřeby. Děti by měly být poučeny také o tom, že nesmí otevřít dveře cizím lidem a ani se s cizími lidmi na ulici bavit. Děti poučte, jak se mají chovat doma, na ulici či v parku, aby nedošlo k úrazu. Klíče od bytu by dítě nemělo nosit viditelně a nemělo by dávat na obdiv své cennosti či finanční hotovost, kterou má při sobě. Poučte své dítě, také o tom, že když odchází z domu, mělo by Vám sdělit, alespoň písemným vzkazem či prostřednictvím mobilního telefonu kam jde, s kým a jak dlouho se tam přibližně zdrží. Důležité je také před svými dětmi zmínit, že by si neměly hrát se zápalkami doma ani venku.

V případě potřeby volejte na čísla tísňových linek: 158, 155, 150, 156, 112.

nprap. Mgr. Věra Hnátková

9. 7. 2019

